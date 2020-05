Osvobození města se slaví virtuálně

Kvůli pandemii koronaviru nemůže Plzeň slavit výročí osvobození města americkou armádou v květnu 1945 tak, jak je posledních 30 let zvyklá. S desítkami tisíc lidí v ulicích, s vojenskými kempy, přehlídkami stovek kusů vojenské historické techniky, s koncerty, velkými pietními akty i s návštěvou amerických, belgických a českých veteránů. Tradiční Slavnosti svobody, které měly být letos, v roce 75. výročí konce druhé světové války velkolepé, nahradilo v neděli téměř osmihodinové živé vysílání na internetu. Mluví v něm pamětníci, historici, členové klubů vojenské historie, v závěru se spojí i s veterány.

"My jsme v letošním roce chtěli udělat slavnosti opravdu velkolepé. Připomínání těch, kteří nám v květnu 1945 přinesli svobodu, je v DNA našeho města. Je to nedílná součást naší identity a jsme na to moc hrdí," řekl při zahájení vysílání primátor Martin Baxa (ODS).

Vysílací studio pro přenos vzniklo v bývalé autobusové hale areálu DEPO2015. Je vybaveno autentickými vojenskými dekoracemi a předměty, jsou zde asi čtyři kusy vojenské americké techniky z druhé světové války. Mezi rozhovory či projekcemi z oslav z minulých let hraje živě Pilsen Jazz Band. Živé vstupy ukazují například přelet dvou historických letounů Harvard nad Plzní nebo záběr na představitele města, kteří vzhledem k omezením kvůli koronaviru pokládají jen v malé skupince květiny k Pomníku 16. obrněné divize armády USA, Památníku čs. vojákům bojujícím na západní frontě a Památníku 2. pěší divize na Chodském náměstí.

Vysílání začalo v 11:00, přesně v době, kdy by za normálního režimu začínal jeden z tradičních vrcholů Slavností svobody - velký konvoj stovek kusů vojenské historické techniky projíždějící po Klatovské třídě. Convoy of Liberty (Konvoj svobody), stejně jako Slavnosti svobody, by se letos konal potřicáté. Slavnosti svobody se v Plzni konaly hned po sametové revoluci v květnu 1990, přijel na ně prezident Václav Havel s tehdejší americkou velvyslankyní v ČR Shirley Templeovou-Blackovou. Protože město nemohlo kvůli koronaviru letošní slavnosti zorganizovat v naplánovaném rozsahu, slíbilo připravený program realizovat příští rok.