Otáčivé hlediště v Č. Krumlově má rekord 59.004 diváků, tržby vzrostly o 21 pct

Otáčivé hlediště Jihočeského divadla v Českém Krumlově mělo letos rekordní návštěvnost 59.004 diváků, což znamenalo obsazenost představení z 99 procent. Oproti roku 2023 je to o 9813 diváků víc. Návštěvnost překonala i předcovidový rok 2019, kdy tehdy padl rekord 58.863 návštěvníků.

Meziročně se zvýšily i tržby, a to o skoro 21 procent na 56,71 milionu korun. Na otáčivém hledišti uvedli 95 představení, pouze jedno zrušili. Díky úspěšnému roku Jihočeské divadlo nebude zdražovat vstupenky. V nové sezoně obnoví operu Evita, kterou přerušil covid. Novinkou bude Jihočeské matiné, cyklus komorních koncertů v Jihočeském muzeu. Novinářům to dnes při představení 105. sezony řekli zástupci divadla.

"Díky úspěšné sezoně 2023 a 2024 se Jihočeské divadlo rozhodlo nezvyšovat ceny vstupného. Naopak jsme zvýšili slevu pro kategorie děti do 15 let a studenti do 26 let z 30 na 50 procent. Lidé také můžou ušetřit tematickými balíčky, které zavádíme druhou sezonu. To můžou využít lidé od 15 až 65 let, ta procentuální sleva se pohybuje od 20 do 30 procent," řekla vedoucí obchodního oddělení Pavla Hornychová. Celková návštěvnost všech představení Jihočeského divadla byla přes 120.000 lidí, v minulé sezoně to bylo 113.769.

Letošní novinkou je cyklus čtyř komorních koncertů v Jihočeském muzeu pod názvem Jihočeská matiné. Nejbližší termíny koncertů jsou 12. října a 23. listopadu. "Budou vždy v sobotu před polednem přímo v sále muzea. Budeme se v nich věnovat opernímu, komornímu a písňovému repertoáru. Vstupenka umožní navštívit i expozice muzea," řekl šéf opery Jihočeského divadla Tomáš Ondřej Pilař. Opera dále uvede Pinocchia, Evitu, Madam Butterfly a Loutnu českou.

EDU centrum A3D, které je součástí Jihočeského divadla, oslaví v roce 2025 desetileté výročí svého fungování. Kromě workshopů pro školy, letních příměstských táborů a akcí pro skupiny i širokou veřejnost pravidelně připravuje také celoroční kurzy. Pokračovat bude Baletní škola, která při Jihočeském divadle funguje přes 25 let a v současné době čítá přes 120 žáků. "Od sezony 2024/2025 spouštíme kurz Drama club 60+ ve spolupráci se Švestkovým dvorem a divadlem Continuo. Naši senioři tak naváží na letní spolupráci v rámci festivalu Jižní svéráz na inscenaci Zatím, do té doby, navždy,” doplnil Vít Piskala, umělecký šéf EDU centra A3D Vít Piskala.

Činohra odehraje sedm premiér, teď zkouší první dvě. Hru Monstrum odehraje 18. října Na Půdě a Manhattan Project 2. listopadu na velkém jevišti, obě v české premiéře. "Ve hře Monstrum autor Duncan Macmillan řeší problém inkluze, když na totálně nezvladatelného žáka narazí učitel a co s tím může dělat, nakolik jsou možnosti vzdělávacího systému. Hra Manhattan Project od Stefana Massiniho je na stejné téma jako film Oppenheimer. Začalo to skupinou emigrujících maďarský fyziků, kteří před Hitlerem utekli do Ameriky, a začali pracovat na vývoji atomové bomby. Posléze se do čela projektu postaví doktor Oppenheimer," řekla umělecká šéfka činohry Olga Šubrtová.

Balet Jihočeského divadla uvede letos Slovanské tance a příští rok Mladí, krásní a navždy. Soubor Malého divadlo pozve diváky na čtyři představení. "Inscenace Uneste mě, prosím bude zajímavá výtvarně, protože kombinuje loutkové divadlo a promítání," řekl David Košťák, umělecký šéf Malého divadla.

Letos Jihočeské divadlo poprvé uvedlo festival imerzivního a site-specific divadla Jižní Svéráz, který je součástí vítězného konceptu Evropské hlavní město kultury 2028. V nultém ročníku se spojilo s REZI.DANCE Komařice a Divadlem Continuo. Program během celého léta zahrnoval osm titulů a 90 představení, mimo jiné v budově bývalé pošty, v pivovaru či na lodi. Navštívilo je 22.073 diváků, což je obsazenost 97,93 procenta. Jižní svéráz je bienále, další ročník bude v roce 2026.