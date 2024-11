Otevřené chrámy v ostravsko-opavské diecézi přilákaly rekordních 294.000 lidí

Osmý ročník projektu Otevřené chrámy, který v ostravsko-opavské diecézi zpřístupňuje sakrální stavby, opět přilákal rekordní počet návštěvníků. Do 47 kostelů a čtyř kostelních věží v Moravskoslezském kraji a části Jesenicka zavítalo od května do konce října mimo bohoslužby přes 294.000 návštěvníků, což je o 50.000 lidí více než v předchozím roce. ČTK to sdělil mluvčí ostravsko-opavského biskupství Ondřej Elbel.

"Nejnavštěvovanější chrámy s průměrnou návštěvností více než 50 osob za hodinu byly letos poutní kostel na Cvilíně u Krnova a kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti. Byl také zájem o kostely přístupné na objednání. Bezmála 2500 lidí využilo tuto možnost k návštěvě klášterního kostela v opavském Marianu a podobný počet návštěvníků obdivoval půvab kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Zlatých Horách, kde měli možnost vstupem do kostelní věže vidět kostelní klenbu shora," uvedl Elbel.

Organizátoři letos pro návštěvníky připravili několik novinek. V říjnu si mohli prohlédnout například věž farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bruntálu. Nově některé objekty mohli navštívit i bez průvodce. "Naším cílem je postupně zpřístupňovat více kostelů i bez průvodců, aby se otevřené kostely stávaly běžnou realitou, podobně jako v některých zemích západní Evropy. Věříme, že otevřený kostel je i důležitým symbolem otevřenosti církve pro každého a že občasné obtíže spojené s provozováním otevřeného kostela jsou bohatě vyváženy přínosem pro celou společnost," uvedl Miroslav Přikryl z odboru dotačních projektů a církevní turistiky Biskupství ostravsko-opavského.

Brány většiny chrámů se sice turistům již zavřely, ale to neplatí pro 14 z nich, které zůstávají otevřené po celý rok. "V zimních měsících bude zpřístupněn například poutní kostel Panny Marie na Cvilíně u Krnova, katedrála Božského Spasitele v Ostravě, konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie v Opavě nebo třeba dřevěné kostely sv. Michaela Archanděla v Řepištích a dřevěný kostel Nanebevstoupení Páně v Dolních Marklovicích u Karviné," doplnil Elbel. Informace o otevírací době nebo objednání prohlídky najdou zájemci na webových stránkách www.otevrenechramy.cz.