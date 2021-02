Otevření obchodů by nyní způsobilo nákupní šílenství, uvádí Asociace

Diskuse o otevření prodejen není za současné epidemické situace podle Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) dobře načasovaná. Uvolnění maloobchodu po dlouhém uzavření by mohlo způsobit obrovské nákupní šílenství. V pondělí to řekl předseda AČTO Pavel Březina.

Ústavní soud vyhověl návrhu skupiny senátorů a zrušil část omezení pro maloobchod a služby zavedených v boji proti koronaviru. Soudu například vadil výběr prodejen, které zůstaly otevřeny a která musely být zavřené. Rozhodnutí ale neznamená obnovení provozu obchodů. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) navrhoval otevření obchodů od pondělka, vláda ale v pátek téma prozatím odložila. Havlíček poté avizoval, že se k němu chce tento týden vrátit.

Všechny obchody měly být podle Březiny otevřené po celou dobu boje s pandemií. "Jednoznačně se prokázalo, že prodejny nejsou místem šíření nákazy při dodržování všech pravidel," řekl. Nyní by ale lidé mohli ve velkém do prodejen vyrazit, a to by podle Březiny bylo vzhledem k aktuálnímu stavu a šíření britské mutace absolutně nevhodné.

Vláda podle Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR musí v souladu s ústavními principy přestat obchodníky diskriminovat podle typu prodávaného zboží a zavést taková pravidla, která umožní bezpečně všem otevřít. Uzavřené provozy jsou podle svazu na přísný režim připravené. Od začátku pandemie do hygienických a bezpečnostních opatření investovali přes sedm miliard korun, uvedl v pondělí Svaz.

Vláda kvůli zamezení šíření koronaviru od 22. října zakázala maloobchodní prodej. Krátké, zhruba třítýdenní rozvolnění kabinet povolil v prosinci. Výjimku ze zákazu mají potraviny, lékárny, drogerie, optiky, galanterie či květinářství. Povolen je prodej jen zboží základní potřeby. Lidé tak v kamenných prodejnách nekoupí například spodní prádlo, obuv pro dospělé nebo elektroniku.