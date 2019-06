Ovčáček: Na demonstraci vystoupil antichartista. Je to výsměch

Mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček podle svých slov nikomu neubírá právo svobodně demonstrovat, na druhou stranu však upozorňuje na jasné výsledky legitimních voleb, které je nutné respektovat. Společnost za názorově rozdělenou nepovažuje. V rozhovoru pro on-line deník TÝDEN.CZ také přiznal, že za mimořádně nebezpečné shledává stále častější urážení voličů Andreje Babiše a Miloše Zemana. Současně se vyjádřil k boji s dezinformacemi a takzvanými fake news.

V neděli proběhla údajně největší demonstrace od roku 1989. Lidé už protestovali proti premiérovi Andreji Babišovi a ministryni spravedlnosti Marii Benešové. Co si o tom myslíte?

Především je nutné zdůraznit, že v demokratické společnosti mají lidé právo vyjadřovat svůj názor i prostřednictvím demonstrací. Nelze takové právo nikomu ubírat. Já bych ty věci rozdělil. Na jedné straně máme občany, kteří vyjadřují legitimně svoji nespokojenost s premiérem Andrejem Babišem, a na druhé straně máme pódium na Letné, na kterém vystupovali různí lidé, kteří představují přesně to, co je antitezí demokracie a svobody. Viděli jsme tam lidi, kteří vzývali nové klimatické pseudonáboženství, viděli jsme tam lidi, kteří v rámci boje proti dezinformacím de facto podporují cenzuru a zákaz některých názorů, a viděli jsme věci, které nejsou podporou demokracie a svobody v České republice. Stejně tak platí, že demonstrace nemohou nahrazovat legitimní volby. Máme tady jasného vítěze a ten se jmenuje Andrej Babiš. Výsledek voleb je důležité respektovat. Nejvíce mě zarazilo, že pořadatelé z "Milionu chvilek nenávisti" zcela otevřeně adorovali opoziční strany a podpořili návrh na vyslovení nedůvěry vládě. Jinými slovy to byla demonstrace lidí, kteří ve volbách prohráli.

Nedávno však přišel audit Evropské komise o údajném střetu zájmů premiéra České republiky. To za důvod demonstrací nepovažujete?

To jsou pouze účty bez hostinského. Zatímco se na pódiu bouřilo proti dezinformacím, tak samotná demonstrace byla založená na fake news. Nemáme v ruce žádné oficiální závěrečné stanovisko Evropské komise, k celé záležitosti je tady pouze návrh. Za druhé v právním státě platí presumpce neviny, a to i u Andreje Babiše. V neposlední řadě se na demonstracích objevil transparent s nápisem "rudá Marie", který je namířený proti Marii Benešové, která je osobou s vysokým morálním kreditem a odmítla vstoupit do komunistické strany Československa. Výsměchem tomu všemu je, když na pódiu promluvil antichartista.

Kterého antichartistu máte na mysli?

Je to Zdeněk Svěrák, to je známá věc. Já se opravdu divím, že s takovou vervou a bez pokory vystupuje na takových demonstracích. Jeho politický názor plně respektuji, ale považuji za nevkusné, je-li protestováno proti premiérovi a je mu něco vyčítáno, když podobní lidé vystupují na pódiu. To já neuznávám.

Signalizují protesty názorově rozdělenou společnost?

Společnost není názorově rozdělená padesát na padesát. Máme tady velkou většinu lidí, kteří nechodí na demonstrace, to je ta mlčící většina, která nepodporuje takové aktivity a klade důraz na svobodné volby. Ze všeho nejvíce mě ale vadí neustálé urážení voličů Andreje Babiše a Miloše Zemana. Bývají označovaní za nevzdělané, hloupé a tupé, to je věc, která mi mimořádně vadí, protože přesně to rozděluje společnost. Tohle pohrdání odsuzuji, a proto jsem napsal otevřený dopis občanům České republiky, aby voliči Andreje Babiše a Miloše Zemana věděli, že nejsou sami.

Iniciátor demonstrací Mikuláš Minář s vámi odmítl účast v debatě. Čím si to vysvětlujete?

V minulosti se mnou absolvoval už jednu debatu v Českém rozhlase a patrně se mě bojí. Ono je jednodušší promlouvat na náměstí a hovořit tam o vzletných slovech než se v diskuzi bránit argumenty.

Vy se takové debatě nebráníte?

Já se nebráním žádným debatám, jsou solí demokracie. A možná právě debaty velmi chybí, proto jsem upozorňoval na neblahý rys odsuzování voličů Babiše a Zemana.

Sám sebe označujete za bojovníka s fake news. Jak takový boj probíhá?

V současné době jsme svědky toho, že některá mainstreamová média bojují s dezinformacemi a sami se přitom takových přešlapů dopouštějí. Jsem přesvědčený, že mnohdy vědomě. Klasickou dezinformací je to, když někdo tvrdí, že Marie Benešová hodlá ohrozit nezávislost justice. To je lež. Marie Benešová každý den dokazuje, že dbá na nezávislost justice.

V souvislosti s dezinformacemi nelze opomenout kandidáta do Rady ČTK Michala Semína, který bývá často označován za antisemitu s radikálními názory. On sám to odmítá. Patří takový člověk do této instituce?

Já nemám nic proti tomu, aby byl člověk s konzervativními názory členem Rady ČTK. Pan Semín dostatečně vysvětlil tyto záležitosti. Samozřejmě, pokud by měl antisemitské názory, velmi by mi to vadilo, protože jsem velkým přítelem Izraele. Měl jsem možnost se Semínem krátce hovořit a mohu konstatovat, že se stal obětí kampaně médií, zvláště médií veřejné služby. Ty se prostě bojí toho, aby byly rady složeny pestře. Je to však velmi užitečné, aby byly v jakékoliv radě veřejnoprávního média lidé s konzervativními, liberálními, pravicovými či levicovými názory. Měly by reprezentovat celou českou společnost.