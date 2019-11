Ovčáček: Na Národní třídě útočila agresivní lůza

Víkendové oslavy třicátého výročí sametové revoluce se neobešly bez urážek směrem k politikům. "Je to znesvěcení státního svátku," vysvětlil v rozhovoru prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Demonstrace zároveň přirovnal k obřadu s kázáním a předpověděl jejich konec.

O víkendu proběhly na Národní třídě oslavy třicátého výročí Sametové revoluce. Václav Klaus mladší se zde setkal s vulgárními urážkami od přítomných občanů. Podobnému tlaku čelil také premiér Andrej Babiš. O čem to svědčí?

Je to významný státní svátek a měl by to být svátek všech občanů České republiky a každý by měl mít právo důstojně ho oslavit. Z víkendového průběhu lze říct pouze jediné: jakýmsi symbolem oslav se smutným nádechem se stal právě Václav Klaus mladší. Právě on se zúčastnil demonstrace 17. listopadu 1989 na Národní třídě.

O třicet let později byl agresivní lůzou na Národní třídě slovně napadán. Je to znesvěcení státního svátku. Je na politicích, aby se pro příští rok dohodli, aby k takovým věcem nedocházelo. Tím nevolám po policejním zásahu, ale po slušné dohodě, protože je zcela zjevné, že šlo o příznivce současné opozice.

