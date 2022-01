Ovocnářské dny kvůli covidovým omezením nebudou, náhradní termín v březnu

Tradiční dvoudenní Ovocnářské dny v Hradci Králové se v obvyklém termínu v polovině ledna kvůli omezením souvisejícím s epidemií koronaviru konat nebudou. Pokud to epidemická situace dovolí, mohli by se ovocnáři v hradeckém kongresovém centru Aldis sejít v náhradním termínu v polovině března. Řekl to předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík. Ovocnářské dny jsou největší republikovou akcí pro pěstitele ovoce.

Kvůli epidemii covidu se Ovocnářské dny v roce 2021 vůbec nekonaly. Naposledy se ovocnáři sešli v polovině ledna roku 2020 na tehdejším 63. ročníku Ovocnářských dnů.

Hromadných veřejných akcí se může podle aktuálních vládních nařízení účastnit nejvýše 100 lidí. "Ovocnářských dnů se obvykle účastní kolem 400 až 500 lidí," řekl Ludvík.

Cílem Ovocnářských dnů je bilance uplynulého roku, výměna zkušeností a diskuse o problémech a perspektivách českého ovocnářství a zemědělství. Mezi řečníky jsou vedle ovocnářů představitelé ministerstva zemědělství, Agrární komory či Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

Na akci svou práci a výsledky prezentuje Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, který je i spolupořadatelem dnů. Součástí Ovocnářských dnů je i odborná část. Ovocnáři například diskutují o nových ovocných odrůdách, zemědělském pojištění, možnostech investic do obnovy sadů či o ochraně sadů před škůdci.