Pacientů s postcovidovým syndromem v ambulanci zlínské nemocnice ubývá

Pacientů s postcovidovým syndromem, o které pečuje ambulance v Krajské nemocnici T. Bati (KNTB) ve Zlíně, ubývá. Zbývá ale řada těch, kteří se léčí už dva roky, sdělila ve středu mluvčí nemocnice Dana Lipovská.

"Situace je podstatně lepší, než byla před rokem nebo dvěma. To bylo opravdu hodně pacientů, kteří měli těžké záněty plic spojené s covidem. Týkalo se to především starší varianty delta a mnozí pacienti se dostali do naší postcovidové ambulance kvůli pozdním nebo trvalým následkům nemoci. S částí z nich se pořád potkáváme, potěšitelné je, že mnozí - přestože to postižení bylo velké a rozsáhlé a potíže ze začátku velmi závažné - se postupem času hodně zlepšili. Bohužel malá část pacientů přetrvává s trvalými následky a pořád se o ně staráme," uvedl primář plicního oddělení KNTB Gustáv Ondrejka.

"U starších variant onemocnění jsme používali protizánětlivou léčbu, podávali jsme lokálně kortikoidy ve formě sprejů, které jsou aplikovány přímo do plic. U pacientů, kteří měli další zdravotní problémy již před covidem - zejména kardiovaskulární onemocnění, formy postižení srdce, neurologické problémy - jsme spolupracovali i s jinými obory, ta péče vždycky byla a je týmová," uvedl primář.

Do postocovidové ambulance nyní přicházejí jednotliví pacienti, převažují starší ročníky. "Oproti stovkám lidí v minulosti je to velký rozdíl. Proto se nyní ambulance může věnovat i pacientům s dalšími zdravotními problémy plic," uvedla mluvčí.

Covid byl podle Ondrejky nevyzpytatelný v tom, že u každého pacienta měl jiný průběh. "U někoho skutečně pozdní následky ustupují poměrně rychle, ale bohužel máme také pacienty, kteří chodí do ambulance dva roky. Můžeme se zatím pouze domnívat, že to budou trvalé následky. Zatím však uplynula příliš krátká doba, jistě to nevíme," uvedl primář.

Zlínská krajská nemocnice pečuje také o desítky pacientů s respiračními onemocněními. "Lůžka na interních oborech jsou plná, na některých stanicích chirurgických oborů máme stále vyčleněny jeden až dva pokoje pro tyto pacienty. Denně přijímáme asi 20 pacientů s respiračními chorobami, převažuje chřipka typu A," uvedla mluvčí. Jde zejména o starší lidi a pacienty, kteří mají více onemocnění.

V lékárnách KNTB je nedostatek některých antibiotik. "Ve středu nebo zítra (ve čtvrtek) vydáme poslední penicilin v tabletách, sirupu máme zatím dostatek. Chybí nám rovněž protizánětlivé oční kapky a vitamin K v kapkách. Situace se ale průběžně stále mění, například koncem minulého týdne a začátkem tohoto týdne jsme dostali dodávku několika širokospektrých antibiotik. Těch máme nyní zásobu zhruba na jeden měsíc," uvedla Lipovská.