Padla hlavní výhra v Mini rentě. Šťastní výherci si kopii tiketu chtějí vystavit doma v obýváku

Jednou vsadí loterii, jindy si koupí stírací los. Muž z Moravskoslezského kraje hraje se Sazkou prostě tak, jak ho to napadne. A jeden dobrý nápad měl i v pondělí 27. května 2024. Vsadil si loterii Mini renta a po slosování zjistil, že hlavní výhra - tedy 1 000 korun každý den po celý rok - je jeho. Nemohl tomu uvěřit a tiket pro jistotu několikrát kontroloval, i s pomocí manželky.

Své štěstí zkouší se Sazkou pravidelně zhruba jednou až dvakrát do týdne. "Většinou to bývá v pondělí, ani vlastně nevím proč," říká muž, kterému poslední květnové pondělí padla hlavní výhra v loterii Mini renta. Žádnou oblíbenou loterii ale výherce nemá. Někdy si vsadí Sportku, jindy Eurojackpot, Šťastných 10, Extra rentu nebo třeba Mini rentu. Volí prostě podle nálady a momentálního pocitu.

Když vyplňuje tiket, tak čísla různě kombinuje. Někdy dá náhodný tip, jindy své vlastní čísla a někdy vlastní čísla doplní náhodnými. Zatím nejvyšší výhra, kterou získal bylo 28 tisíc korun ve Sportce. "Ocenil bych ale radu, jak vyhrát v Eurojackpotu 3 miliardy korun," směje se výherce Mini renty. Taková pohádková výhra by se mu prý líbila, i když by asi úplně nevěděl, jak s ní naložit. Rozhodně ale ví, co by udělal s výherním tiketem. To stejné jako s tím z Mini renty - kopii tiketu si s manželkou dají jako památku do skleněného konferenčního stolku.

Mini renta byla dobrá volba

V pondělí 27. května byl na nákupu a v obchodě si také vsadil. Tentokrát padla volba na loterii Mini renta, která se losuje každý den večer. Když muž po slosování zjistit, že se na něj usmálo štěstí a stal se "minirentiérem", nemohl tomu vůbec uvěřit. Několikrát kontroloval čísla sám. "O kontrolu jsem pak poprosil i manželku. Definitivně mi to ale došlo až v okamžiku, kdy jsem dostal potvrzovací SMS od Sazky," vzpomíná výherce. Z výhry mají oba radost.

U Mini renty mají výherci možnost zvolit si, zda chtějí vyplatit výhru najednou, nebo jim každý den po celý rok na bankovním účtu přistane tisícovka. Naši výherci si zvolili první možnost, jelikož chtějí celou částku - 365 tisíc korun - dát svým dvěma dětem. "My vlastně nic nepotřebujeme, ale děti si budou moci splnit nějaké sny," říká žena.

Kdo nehraje, nevyhraje

S pravidelným hraním loterie plánuje výherce pokračovat i dál. Ani ho prý nenapadlo, že by to mohlo být jinak. "Dokonce jsem si vsadil hned potom, jak jsem zjistil, že jsme vyhráli v Mini rentě. Říkal jsem si, že kdybychom náhodou znovu vyhráli, tak ať nemusíme do Sazky jezdit dvakrát. Bylo tam ale jen 200 korun," směje se muž a dodává, že pokouše štěstí je potřeba, protože: "Kdo nehraje, nevyhraje!"