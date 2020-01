Palachův týden předznamenal události v listopadu 1989

V tyto dny si připomínáme Palachův týden. Je tomu již 31 let, kdy 15. ledna začaly protesty, na uctění památky upálení Jana Palacha. Byly to první signály konce komunistického vládnutí v sovětském bloku. Demonstrace se konaly až do soboty 21. ledna 1989, svolávaly je především disidentské skupiny, mezi kterými byla i Charta 77. Necelý týden trvající protesty se staly předzvěstí listopadových událostí, které znamenaly konec komunismu v Československu.

Vzpomínková akce se měla konat dvacet let po upálení Jana Palacha. Byl naplánován pietní akt u sochy sv. Václava. Představitelé z řad občanských iniciativ však k pomníku, kde chtěli položit květiny, ani nedošli. Již na Vinohradech byli všichni zatčeni a odvezeni. Z původně zamýšleného programu tedy nakonec nebylo nic a desítky tisíc lidí, kteří na vzpomínkovou akci na Václavském náměstí dorazili, příslušníci Veřejné bezpečnosti a Lidových milic násilně odháněli vodními děly i slzným plynem. Demonstranti byli také surově biti a docházelo k četným zraněním

Tvrdý zásah Veřejné bezpečnosti však nepředznamenal konec demonstrací. Brutální zákrok ze strany policie celou situaci neuklidnil a protesty pokračovaly dalším dnem. Představitelé občanských iniciativ se opět vydali k památníku sv. Václava a chtěli památku Jana Palacha uctít položením květin. I tentokrát jim v tom bylo zabráněno. Mezi zadrženými představiteli byl i Václav Havel. V únoru byl odsouzen na devět měsíců vězení, trest mu byl později snížen a Havel se na svobodu dostal již v květnu.

Protesty se konaly zejména v Praze na Václavském náměstí. Nicméně Veřejná bezpečnost očekávala další demonstrace i ve Všetatech, tedy v rodišti Jana Palacha i místě, kde se nacházel Palachův hrob. Všetaty v tuto dobu byly uzavřeny, na nádraží nestavil vlak a v městysu bylo přítomno velké množství příslušníků Veřejné bezpečnosti. Posledním dnem Palachova týdne byla sobota 21. ledna.

