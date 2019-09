Památník osvoboditelů Prahy by mohl nahradit Koněvovu sochu

Praha 6 by mohla vypsat výtvarnou soutěž na památník osvoboditelů Prahy od nacistů, který by nahradil pomník maršála Ivana Koněva na náměstí Interbrigády. Na jednání zastupitelstva šesté městské části to řekl starosta Ondřej Kolář (TOP 09). Zároveň je ovšem nutné najít důstojné místo, kam přesunout Koněvovu sochu, doplnil. Jaký bude další osud pomníku maršála Koněva, by měli zastupitelé Prahy 6 rozhodnout. Piráti chtějí navrhnout vypsání referenda. Hlasování o jednotlivých návrzích se uskuteční po projevech.

K tématu se vyjádřili poslanci, mimo jiné Zdeněk Ondráček (KSČM). Nyní dostali slovo občané. Promluvit chtěla také bývalá komunistická poslankyně a pražská zastupitelka Marta Semelová. Není ale občankou Prahy 6 a zastupitelé její vystoupení neschválili.

Kolář již dříve uvedl, že si Praha 6 váží vojáků padlých v bojích proti nacismu a nemá nic proti tomu, aby na území městské části stál památník, který by vzdával hold jejich památce. Rudá armáda sem podle něj ale nepřinesla jen mír, ale později také teror.

"Cítím odpovědnost za bezpečnost obyvatel Prahy 6, nejen fyzickou, ale i mentální," řekl Kolář. Proto by se na území městské části podle něj neměli srocovat extrémisté a děti by neměly být vystavovány ideologické manipulaci dějin.

Rovněž o přestěhování sochy Kolář mluví opakovaně. Navrhoval zahradu ruské ambasády v Praze, podle něj o sochu projevila zájem také muzea. Koněvova dcera chce, aby socha zůstala na veřejném prostranství, uvedla v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Nejprve navrhovala přesun sochy do Moskvy, následně uvedla jako další možnost Olšanské hřbitovy. Vojenský hřbitov na Olšanech připadá coby důstojné místo pro umístění sochy také Zeleným z Prahy 6, uvedl předseda klubu Petr Píša.

Kolář projevil lítost nad tím, že máme prezidenta, který neváhá přiznat, že je řízen Ruskou federací, řekl. Prezident Miloš Zeman kritizoval, že by na místě pomníku mělo být postaveno podzemní parkoviště. Podle Koláře tato studie vznikla v roce 1994 a je uložena v archivu. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček se připojil k odpůrcům zakrytí Koněvovy sochy, minulý týden se zúčastnil také demonstrace.

Kolem Koněvovy sochy panuje dlouhodobě kontroverze. Pomník se stává častým terčem vandalů. Naposledy v noci na čtvrtek 22. srpna neznámý pachatel polil sochu červenou barvou a podstavec pomaloval několika nápisy. Kolář ji odmítl nechat vyčistit, o její umytí se z vlastní iniciativy postaral aktivista Žarko Jovanovič. Starosta pak kolem sochy nechal postavit lešení s plachtou, která byla několikrát odpůrci zakrytí pomníku stržena. Socha je nyní ošetřena ochranným nátěrem, plot kolem sochy i lešení radnice odstranila.