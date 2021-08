Pandemie zkomplikovala dovoz květin, tuzemští pěstitelé zaznamenali vyšší zájem

Koronavirová pandemie zkomplikovala dovoz rostlin a okrasných květin ze zemí jako Nizozemsko nebo Itálie. Některá květinářství a zahradní centra se tak více než dříve začala obracet na tuzemské pěstitele. Vyšší zájem zaznamenali třeba v brněnských Tuřanech, kde květiny pěstují, ale některé větší rostliny dovážejí. Těžko dostupný je nyní třeba javor babyka. V souvislosti s tím také vzrostly ceny, a to i u substrátů nebo plastových květináčů. Vyplývá to z odpovědí oslovených zástupců zahradnictví.

Mezi klienty velkoobchodu v Tuřanech patří hlavně zahradníci. "Náš sortiment jsou především keře a velké stromy. Období koronaviru odstartovalo vyšší poptávku a zatím to je pořád na stejné vlně. Keře a menší rostliny si pěstujeme, větší dovážíme, jsou to například bobkovišně, oblíbené do živých plotů, buddleje či jehličnany," sdělila obchodní zástupkyně společnosti Jana Zdráhalová.

Firma každoročně navštěvuje své dodavatele v Itálii, Německu či Holandsku, kde si květiny vybírá. "Každý z dodavatelů nám potvrdil, že musel zdražit. Rostly náklady za substrát i lidi. Všichni zdražili tak o pět až deset procent. Úměrně tomu jsme zdražili i my. Zájem i přesto byl. U velkých alejových stromů, které dovážíme, jsme měli vyprodáno. Například javor babyka byl dříve běžně dostupný, poslední dva roky najednou není. Obecně za posledních pár let výrazně vzrostly ceny stromů," dodala.

Zvýšený zájem zaznamenali také v botanickém zahradnictví v Lelekovicích na Brněnsku. "Za poslední dva roky se trh úplně otočil. Dovozové rostliny zdražily, promítá se do ceny i výroba květináčů, materiál na sázení nebo lidská práce. Když byly zavřené hranice, tak jsme měli štěstí, že se místní odběratelé hodně obraceli na nás, postupně se to však zase vrací zpátky a nakupují v Holandsku nebo Itálii. Aspoň teď už ale ví, že u nás najdou stejné rostliny," řekl vedoucí zahradnictví Martin Sobotka.

Podle něj bylo letošní i loňské jaro velmi silné. "V březnu, dubnu i květnu jsme byli vyprodaní. Teď koncem léta ale zájem slábne a další sezona bude na podzim," poznamenal. Zahradnictví dodává do zahradních center v republice, drobným zahradníkům i květinářstvím. Pro letošní sezonu zůstaly ceny stejné, příští rok však zdraží. V brněnském Zahradnictví Nekolný zvýšený zájem zákazníků koncem léta nezaznamenali. Setkali se však rovněž se zdražením, a tak i tam květináče či hnojiva stojí dříve než před tím.