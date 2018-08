Paroubek o nelegálních milionech: Ať Petra ukáže důkazy

Bývalého premiéra Jiřího Paroubka obvinila jeho manželka Petra, že se účastnil nelegální činnosti a domů nosil miliony. Někdejší předseda ČSSD to odmítá a označuje za "mysteriózní tvrzení". Navíc se připravuje na návrat do politiky, rozhodl se kandidovat do Senátu za Moravskoslezský kraj. Informaci uvedl server idnes.cz.

Petra Paroubková, brzy bývalá manželka Jiřího Paroubka, naznačila v nedávném rozhovoru, že domů nosil bývalý premiér nelegální miliony. Údajně si vedl deník, kde si měl záznamy o svých nelegálních činnostech. Ten ale podle jejích slov Paroubek zapomněl ve společném domě v Řecku. "O tom nic nevím, nikdy jsem si nepsal deník. Jsou to zvláštní a mysteriózní tvrzení," argumentuje Paroubek.

"Vyzval jsem svou budoucí bývalou ženu, aby předložila důkazy, ke kterým se potom mohu vyjádřit. Už dlouho nejsem předsedou sociální demokracie ani premiérem. Nevím, za co bych ty peníze domů nosil," vysvětluje bývalý předseda sociální demokracie a dodává, že byl pouze v čele dohasínající strany LEV 21. "Uvidíme, co přinese Petra, a potom se můžeme bavit," uzavírá.

Lidé s exekucí

Při svém návratu do politiky se bude v senátních volbách ucházet o hlasy voličů Moravskoslezského kraje. Největší úspěchy má prý v Ústeckém kraji, který se tomu Moravskoslezskému v mnohém podobá. Dlouhodobě ale žije v Praze. "Na sklonku své politické kariéry chci využít svých znalostí a zkušeností a pomoci lidem," přiznává. Věnovat se chce především lidem s exekucí či zlepšování bytové politiky na Ostravsku.

Paroubek vedl ČSSD mezi lety 2006 až 2010. Přestože sociální demokracie vyhrála v roce 2010 parlamentní volby, nebyl její předseda schopen sestavit vládu a odstoupil. ČSSD opustil a o rok později založil novou politickou stranu s názvem LEV 21. Ta ale ve volbách neuspěla. Politiku Jiří Paroubek opustil v roce 2014, údajně se chtěl věnovat rodině a podnikání.