Pašeračka Hlůšková se může vrátit z Pákistánu domů

Češka Tereza Hlůšková, kterou celníci v lednu 2018 zadrželi na letišti v pákistánském Láhauru s devíti kilogramy heroinu, se může vrátit do České republiky. Nejvyšší soud v Islámábádu vydal písemný příkaz, který jí dovoluje opustit Pákistán, informuje server Blesk.cz. Češka byla v březnu 2019 odsouzena k trestu odnětí svobody v délce osmi let a osmi měsíců a k pokutě 800 dolarů (asi 18 tisíc korun). Proti rozsudku se odvolala, loni na začátku listopadu byla obžaloby zproštěna a 20. listopadu propuštěna z vězení. Celníci ale podali odvolání, Hlůšková proto nemohla vycestovat.

"V pátek 8. dubna rozhodl Nejvyšší soud v pákistánském Islámábádu, že celníci Terezu H. už nadále nemohou zadržovat v zemi, a pětadvacetiletá žena se tak může vrátit do Česka. Nicméně ani po verdiktu nemohla rodačka z Uherského Hradiště opustit zemi. Musela počkat, až soudce vydá rozkaz, který jí umožní nasednout do letadla," píše Blesk. Podle jeho místního zdroje byl vydán tento příkaz v pondělí 11. dubna.

Češka tvrdila, že do Pákistánu přijela jako modelka a někdo jí heroin do kufru podstrčil. Pákistánský zpravodajský portál UrduPoint již dříve uvedl, že drogy, které Češka převážela, by měly na černém trhu hodnotu 150 milionů pákistánských rupií (19,5 milionu korun). Hlůšková v odvolání proti rozsudku uvedla, že byl podle ní "v rozporu s fakty" a nebyl podložen žádnými konkrétními důkazy. Soud jí dal za pravdu. Do případu se ale vložili celníci, kteří nějaký čas zadržovali její osobní věci a cestovní pas. Spor u soudu nyní vyhrála.

"Právní zástupce navrhovatelky mimo jiné tvrdil, že ve světle rozsudku Nejvyššího soudu byla navrhovatelka zproštěna viny a není proti ní vedeno žádné řízení. Bylo předloženo, že je cizí státní příslušnosti a musí se vrátit do své země, že odmítnutí vydat povolení k odjezdu odpůrcem je bez jakéhokoli zdůvodnění nebo podkladu," stojí podle Blesku v příkazu s tím, že ačkoliv byla Češka zproštěna obžaloby, celníci se nevzdali a napadli rozhodnutí soudu.