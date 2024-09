Pavel akceptuje návrh na odvolání Bartoše, další ministři Pirátů asi rezignují

Prezident Petr Pavel akceptuje návrh na odvolání končícího předsedy Pirátů Ivana Bartoše z funkce vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj. Další dva ministři Pirátů by měli podat demisi, pokud dnes členové strany odhlasují odchod z vlády. Bartoš to řekl novinářům po dnešním jednání s Pavlem na Pražském hradě. Vicepremiér a předseda lidovců Marian Jurečka by preferoval, aby ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) zůstal ve vládě jako nestranický odborník. Post ministra pro legislativu, který nyní za Piráty zastává Michal Šalomoun, by podle předsedkyně vládní TOP 09 Markéty Pekarové Adamové zůstal neobsazený.

Premiér Petr Fiala (ODS) zdůvodnil Bartošovo odvolání problémy s digitalizací stavebního řízení. Bartoš má skončit k dnešku. Premiér navrhl, aby prezident dočasně pověřil výkonem Bartošovy funkce vicepremiéra a ministra práce Jurečku. Podle Pirátů Fiala porušil koaliční smlouvu. Členové strany proto do dnešních 20:00 hlasují o odstoupení od koaliční smlouvy a odchodu z vlády. "Předpokládám, že to hlasování bude pro odchod z vlády," uvedl Bartoš.

Bartoš dnes s prezidentem mluvil i o dalších dvou pirátských ministrech, Lipavském a Šalomounovi. Oba by měli v případě odchodu Pirátů z vlády na funkce rezignovat, zopakoval šéf Pirátů. Šalomoun dnes řekl, že podle výsledku hlasování podá případně v úterý demisi. Lipavský již dříve řekl České televizi, že nesouhlasí s vystoupením Pirátů z vlády. Ve straně chce skončit a neplánuje vstoupit do jiné strany.

S Pavlem se dnes postupně scházejí i lídři dalších vládních stran. Vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) řekl prezidentovi, že v případě oficiální nabídky je hnutí STAN připraveno vést ministerstvo pro místní rozvoj. Nejdřív je nutné počkat na výsledky hlasování Pirátů, řekl Rakušan médiím po schůzce na Hradě. Vládní koalice se podle předsedkyně TOP 09 Pekarové Adamové shodla, že nebude obsazovat post ministra pro legislativu. Agendu má převzít ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).

Jurečka by preferoval, aby ve vládě zůstal Lipavský. Měnit ministra zahraničí na 12 měsíců nemá logiku, řekl po jednání s prezidentem. Odkázal na mandát, který vládě skončí příští rok, i Lipavského zkušenosti a kontakty. Zda Lipavský zůstane ve vládě za jinou stranu, jak se spekuluje, pokládá končící předseda Pirátů Bartoš za věc, která je mimo jeho kontrolu. STAN se podle Rakušana nebude pokoušet o to, aby případně Lipavský byl ministrem za toto hnutí.

Celé předsednictvo včetně předsedy Bartoše před týdnem rezignovalo v reakci na neúspěch strany v krajských volbách. Na začátku listopadu členové strany budou vybírat nové vedení. Končící místopředsedkyně Pirátů Jana Holomčík Leitnerová i šéf pirátských poslanců Jakub Michálek odmítli nominace na předsednický post. Také Bartoš již dřív uvedl, že kandidovat nebude.