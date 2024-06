Pavel, Fiala a ANO se shodli na podpoře Ukrajiny, Babiš zdůraznil jednání o míru

Zástupci vlády i opozičního hnutí ANO se i přes některé rozdílné názory shodují na základních principech české zahraniční a bezpečnostní politiky, jakými jsou dlouhodobá prozápadní orientace a ukotvení země v Evropské unii a Severoatlantické alianci.

Prezident Petr Pavel po dnešním jednání s premiérem Petrem Fialou (ODS), šéfem ANO Andrejem Babišem a s místopředsedou hnutí Karlem Havlíčkem řekl, že shoda panuje i v tom, že největší současnou hrozbou pro Česko i Evropu je Rusko se svojí agresivní politikou. Kromě všestranné podpory Ukrajiny je nicméně nutné vést paralelně úsilí o mírové řešení konfliktu, přičemž podle ANO by v tom měla být Česká republika aktivnější, dodal prezident.

"Zástupci ANO zdůraznili, že je potřeba postupovat aktivněji, ještě rychleji," poznamenal Pavel. V principu je ale podle něj shoda na tom, že podpora obraně Ukrajiny i úsilí o mírové jednání jsou dvěma stranami téže mince.

"Několikrát jsem zdůraznil, že není možné v řešení války na Ukrajině postupovat pouze jedním směrem, například pouze vojenskou pomocí bez politických a diplomatických jednání. To nerozporuje nikdo. Hnutí ANO je toho názoru, že úsilí o mírové jednání nepokračuje tak rychle, jak by si představovali," podotkl prezident.

Babiš po setkání řekl, že členské státy NATO, případně Čína a další velmoci musí přinutit Rusko a Ukrajinu, aby bez podmínek usedly k jednomu stolu a jednaly o ukončení války. "Členské státy NATO musí podle našeho názoru udělat maximum pro to, aby válka skončila, aby si znepřátelené strany sedly bez podmínek ke stolu, aby přestali umírat lidi," uvedl Babiš. Souhlasí s Pavlem, že důležitou roli v zprostředkování může sehrát Čína, která má na Rusko značný vliv.

Pavel stejně jako loni svolal jednání v témže formátu před summitem NATO, který se uskuteční v červenci tentokrát ve Washingtonu. Politici se dnes shodli na tom, že Česko bude zastávat pozici, která směřuje k posílení obrany všech zemí aliance.

Ještě před dnešní schůzkou s Pavlem a lídry ANO Fiala na síti X oznámil, že na Ukrajinu před časem dorazila první zásilka dělostřelecká munice, kterou se podařilo nakoupit v mimounijních zemích díky české iniciativě. Podrobnosti s odvoláním na bezpečnostní důvody neuvedl. ANO považuje postup české vlády za netransparentní a za nemorální považuje podle něj vysoké marže zbrojařských firem.

Koncem května Fiala řekl, že na iniciativu dosud přispělo 15 zemí EU a Severoatlantické aliance (NATO) přes 1,6 miliardy eur (39,5 miliardy korun). Memoranda s Českem podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) podepsalo k druhé polovině června 18 zemí, naposledy Island. Ukrajina by měla podle vyjádření vládních politiků dostat do konce roku asi půl milionu kusů munice, další zásilky mají dorazit v červenci. Opozice vládu kritizuje za to, že není jasné, kolik na iniciativu přispěje Česká republika, a zpochybňuje i kvalitu munice.

Pavel dnes novinářům řekl, že iniciativa je součástí celkového úsilí v podpoře Ukrajiny v jejím právu na sebeobranu, neboť napadená země nemá takové zdroje jako Rusko. Ocenil, že se podařilo první část dodávky doručit a že existuje už alespoň rámcový plán dodávek po zbytek roku. Očekává, že iniciativa bude jedním z bodů jednání na summitu NATO.

Před společným jednáním s ANO se na pravidelné konzultaci sešel Pavel s Fialou. Kromě zahraničněpolitických témat probrali výsledky nedávných voleb do Evropského parlamentu či výběr kandidáta na českého eurokomisaře. Mluvili také o vztazích se Slovenskem a středeční návštěvě nového slovenského prezidenta Petera Pellegriniho v Praze. Pavel by chtěl co nejdřív navázat na úroveň vztahů s předchozí hlavou státu Zuzanou Čaputovou. Podle Fialy nicméně není obnovení mezivládních konzultací na pořadu dne. I kvůli zdravotnímu stavu premiéra Roberta Fica, který se zotavuje po atentátu, by byly takové úvahy předčasné, míní předseda české vlády. Babiš doufá, že Pellegriniho návštěva pomůže zlepšit vztahy mezi sousedními zeměmi, které desítky let tvořily společný československý stát.