Pavel je před volbami dál sázkovým favoritem, Babiš mírně posílil

Bývalý vysoký představitel armády Petr Pavel byl v pátek dvě hodiny před začátkem druhého kola prezidentských voleb podle sázkových kurzů stále favoritem. Jeho protikandidát, předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš, ale mírně posílil. Na Pavlovo zvolení byl podle informací na webech sázkových kanceláří v poledne kurz v průměru 1,07:1 a na vítězství Babiše 9,5:1. Ve čtvrtek byl průměrný kurz na Pavla 1,05:1 a na Babiše skoro 11:1. Druhé kolo prezidentské volby začíná v pátek ve 14.00 a končí v sobotu ve 14.00.

Kurz na to, že se nástupcem prezidenta Miloše Zemana stane Pavel, byl v týdnu před druhým kolem voleb setrvale nízký. Před týdnem byl kolem 1,18:1 a nyní se pohybuje od 1,05:1 po 1,08:1, což z něj podle bookmakerů dělá favorita. Větší pravděpodobnost vítězství kandidáta znamená nižší kurz, a tedy i nižší výhru pro sázkaře. Kurz na Babiše za uplynulý týden výrazně stoupl. Ještě minulý týden ve čtvrtek byl okolo 4,5:1 a postupně se dostal u většiny sázkových kanceláří až na hodnoty kolem 12:1. Aktuálně je od 6,5:1 po 11:1.

Množství přijatých peněz na prezidentské volby bude letos podle sázkových kanceláří rekordní, což potvrzují poslední dny. V Tipsportu lidé ve čtvrtek vsadili celkem 20 milionů korun a kancelář přijala i rekordní sólo sázku na prezidentské volby, a to 2,5 milionu korun v kurzu 1,05:1 na výhru Pavla.

Podle sázkových kanceláří se nedá říct, jestli k objemu sázek přispělo i to, že Babiš ve čtvrtek na sociálních sítích sám radil lidem, že na něj mají vsadit 1000 korun, jelikož v kurzu 12:1 vyhrají 12 tisíc korun. "Obecně zájem o sázky před velkým volebním finále vždy roste. Do jaké míry do zájmu o sázky promluvil ten tweet, nedokážeme odhadnout," uvedl Tipsport. Také Chance doplnila, že se dal nárůst sázek očekávat, a s vyjádřením Babiše by to kancelář nespojovala. Nemuselo to podle ní mít na klienty velký vliv.

Sázkové kanceláře se shodují, že sázkaře láká hlavně vysoký kurz na Babiše, a tedy případná vyšší výhra. "Lidi to spíše se sázkou na Babiše zkouší: mít v sobotu odpoledne za prezidenta Pavla, nebo vyhrát peníze," doplnil hlavní bookmaker sázkové kanceláře Betano Jakub Vilikus.

Podle Fortuny se s ohledem na aktuální kurzy na celkového vítěze hodně sází také na další příležitosti - především volební účast, procentuální zisky kandidátů nebo výsledky v krajích. Sázet se dá i živě během voleb. Sázky budou ukončeny v návaznosti na průběh sčítání.