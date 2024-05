Pavel kritizoval předvolební kampaň koalice Spolu i některé Babišovy výroky

Kampaň dělající z hnutí ANO zastánce ruských zájmů je podle prezidenta Petra Pavla stejně nefér a nebezpečná jako výroky předsedy ANO Andreje Babiše podněcující protiukrajinské nálady. Jedno ani druhé nezlepší politickou kulturu v Česku a nezvýší důvěru občanů v politiky. Prezident to dnes uvedl na síti X.

Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) využila toho, že si opoziční hnutí ANO nezaregistrovalo doménu s heslem své kampaně pro volby do Evropského parlamentu "Česko, pro tebe všecko". Na web umístilo obrázek s heslem, v němž je místo Česka zmíněné Rusko, předseda hnutí Babiš a jednička kandidátky Klára Dostálová mají na tvářích také místo české vlajky ruskou.

"Předvolební výroky Andreje Babiše podněcující protiukrajinské nálady považuji za nevhodné, nefér a nebezpečné," uvedl dnes prezident. Kampaň Babišových oponentů, která z něj a hnutí ANO dělá zastánce ruských zájmů, je ale podle hlavy státu stejně nefér a stejně nebezpečná. "Jedno ani druhé politickou kulturu v naší zemi nezlepší a důvěru občanů v politiky nezvýší," napsal Pavel.

Bývalý premiér a předseda ANO Babiš nazval předsedu vlády Petra Fialu (ODS) kvůli kampani směšnou, či spíše už jen smutnou postavičkou. Premiér rozděluje společnost ruskými malůvkami, vlaječkami a hesly, uvedl Babiš ve vyjádření, které má ČTK k dispozici.

Fiala dnes odmítl, že by se koalice pouštěla do antikampaně. Umístění grafiky je podle něj poukazem na nebezpečí, která politika ANO přináší. Ministerský předseda také řekl, že koalice Spolu se nijak netají tím, že je autorem tohoto způsobu kampaně. "Pokud mám informace z našeho volebního týmu, ANO udělalo tu neuvěřitelnou chybu, že si nezaregistrovalo doménu s klíčovým heslem kampaně. Na to kolegové, myslím, docela dobře upozorňují," uvedl.

Evropské volby se v Česku uskuteční 7. a 8. června, občané v nich vyberou 21 europoslanců. Hlasování se zúčastní všechny sněmovní strany a hnutí, jen Piráti a ANO kandidují samostatně. Vládní ODS, KDU-ČSL a TOP 09 usilují o hlasy voličů stejně jako při posledních sněmovních volbách v koalici Spolu, koalici Starostové a osobnosti pro Evropu vytvořila hnutí STAN a SLK. Opoziční SPD sestavilo společnou kandidátku s neparlamentní Trikolorou.

Vítězství bude obhajovat ANO, které před pěti lety obsadilo šest křesel. ODS obhajuje čtyři mandáty, Piráti tři stejně jako někdejší koalice STAN a TOP 09. SPD a KDU-ČSL mají po dvou europoslancích, komunisté jednoho.