Pavel: Listopad 1989 nabídl šanci budovat svůj život i zemi podle svých představ

Sedmnáctý listopad 1989 není abstraktním symbolem, ale připomínkou toho, že už 35 let máme příležitost budovat svou zemi i život podle svých představ. Prezident Petr Pavel to dnes řekl novinářům na pražské Národní třídě, kam si stejně jako další politici i řadoví občané přišel připomenout návrat svobody a demokracie. Jeho odpůrci provázeli jeho příchod pískotem a výkřiky Hanba, jiní zase tleskali a volali Děkujem.

Listopadová revoluce přinesla hlavně příležitost a záleží na každém, jak s ní naloží, uvedla hlava státu. Ne vše se podle Pavla podařilo a daří, důležité je zkusit něco změnit a vzájemně si naslouchat. "Mnohem lepší než křičet na Národní třídě je přijít a navrhnout, co je lepší," dodal prezident.

Pavlovi, který před zvolením do prezidentské funkce zastával vysoké funkce v české armádě i v NATO, někteří vyčítají jeho předlistopadové angažmá v armádě normalizačního Československa a členství v komunistické straně. Pavel do KSČ vstoupil jako čtyřiadvacetiletý v roce 1985. Opakovaně řekl, že to bylo rozhodnutí, na který není pyšný, a omluvil se za to.

I příchod dalších politiků k pamětní desce na Národní třídě během dnešního dopoledne provázel pískot, nesouhlasné výkřiky, skandování či emotivní výměna názorů mezi jejich příznivci a odpůrci. Na pořádek v centru hlavního města dohlížejí stovky policistů.