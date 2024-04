Pavel navštívil sídlo rozvědky, její práce je podle něj klíčová pro bezpečnost

Prezident Petr Pavel dnes jako dosud první hlava státu navštívil Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI). Informoval o tom na síti X. Rozvědce poděkoval za práci, její činnost označil za klíčovou pro bezpečnost, zahraničněpolitické a ekonomické zájmy Česka. Návštěva sídla ÚZSI v pražských Kobylisích navázala na nedávné jednání prezidenta s vedením Bezpečnostní informační služby (BIS).

"ÚZSI je pro veřejnost nejméně známá zpravodajská služba. Její činnost je ale klíčová pro naši bezpečnost, zahraničněpolitické a ekonomické zájmy. V dnešním rozkolísaném mezinárodním prostředí je zásadní spolehnout se na instituce, které pracují pro bezpečnost naší země. Děkuji za vaši práci," napsal Pavel.

Vedoucí oddělení komunikace prezidentské kanceláře Karolína Blinková v tiskové zprávě následně doplnila, že Pavel do ÚZSI zavítal jako první prezident. Setkal se s ředitelem rozvědky Vladimírem Posoldou, prohlédl si areál služby, jednal také s užším vedením a následně debatoval se zaměstnanci, doplnila.

Pavel v tiskové zprávě uvedl, že si váží možnosti službu navštívit. Vnímá to i jako výraz návratu normálních vztahů mezi prezidentem a tajnými službami. "Cením si také toho, že služba má důvěru spojenců, to má zásadní význam pro bezpečnost země. V současné bezpečnostní situaci je mimořádně důležité, abychom měli kvalitní zpravodajské informace," uvedl.

Podle Posoldy se debata týkala aktuálních témat, návrhu zákona o ÚZSI či rekonstrukcí sídla tajné služby. "Velmi si vážím toho, že si prezident republiky našel čas a navštívil naši službu. Je podle našich záznamů prvním prezidentem, který službu navštívil," uvedl.

Posolda po setkání s prezidentem také uvedl, že v Česku se zvýší bezpečnostní opatření během světového šampionátu v hokeji a podobný režim bude během fotbalového mistrovství Evropy v Německu a olympiády ve Francii. Aktuálně v Česku platí první stupeň ohrožení terorismem, tedy bdělost. "My bychom potřebovali, a uděláme to, něco jako stupeň 1B, to znamená, že zvýšíme bezpečnostní opatření po dobu konání těchto tří významných sportovních akcí," řekl Posolda v České televizi (ČT). Spolu s prezidentem ale zdůraznili, že Česko aktuálně není v přímém ohrožení terorismem.

Přesně před měsícem Pavel navštívil kontrarozvědku. Byl po 26 letech druhým prezidentem, který do BIS zavítal, naposledy v sídle tajné služby jednal koncem září 1998 Václav Havel. S ředitelem Michalem Koudelkou i širším vedením BIS jednal Pavel o aktuální situaci a hrozbách, ruských aktivitách či vlivu Ruska a Číny na bezpečnost v Česku.

Návštěvy politiků v tajných službách nejsou časté. Všechny tři však v poslední době navštívil premiér Petr Fiala (ODS). Předloni v říjnu zavítal do BIS, začátkem loňského roku pak jednal s vedením Vojenského zpravodajství (VZ) o válce na Ukrajině, kybernetické obraně či dezinformacích. ÚZSI pak Fiala navštívil loni koncem března. Pavel po schůzce v BIS oznámil, že se chystá také navštívit všechny tři tajné služby.