Pavel: Nebudeme-li plnit závazky, těžko počítat s vřelostí USA

Alianční spojenci mohou vnímat snižování slibů České republiky k navyšování obraného rozpočtu jako porušování závazků, domnívá se předseda Vojenského výboru NATO Petr Pavel. Poznamenal, že naplňování závazků se také bude odrážet v míře vřelosti Spojených států vůči jednotlivým zemím i v dalších oblastech.

Pavel zároveň podotkl, že případné nevyslání vojáků do Pobaltí kvůli požadavkům komunistů na toleranci vlády by považoval za mimořádně škodlivý kompromis.

Vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) slíbila, že do roku 2020 Česká republika bude dávat na obranu 1,4 procenta HDP. Programové prohlášení vznikající vlády tento závazek posouvá na rok 2021. Dokument již nehovoří o tom, že do roku 2024 by měly výdaje dosáhnout dvou procent HDP, jak ČR slíbila NATO.

Pavel připustil, že alianční státy mohou diskuze kolem snižování slibů vnímat jako porušení závazků. "Všechny státy se budou dívat na to, že míra, s jakou přistoupí k naplňování svých závazků, je mírou jejich zodpovědnosti jako aliančních partnerů," podotkl v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi.

Většina zemí NATO dává na obranu méně než dvě procenta. Kritizují to především zástupci Spojených států, jejichž obranné výdaje výrazně přesahují procenta tři. Podle Pavla se o otázce financování bude diskutovat na nadcházejícím summitu NATO. Řekl, že je naprosto zřejmé, že americký prezident Donald Trump přikládá velkou váhu tomu, jak státy naplňují své závazky. "Právě podle toho se odráží míra vřelosti Spojených států ke spojencům. Takže se dá očekávat, že u těch spojenců, kteří budou zaprvé hodně pod svými závazky, ale hlavně nebudou schopni předložit naprosto konkrétní plány, jak svým závazkům dostát, tak míra vřelosti zřejmě ochladne," poznamenal. Vliv to podle něj bude mít i na další oblasti.

Pavel také varoval před možností, že by Česko nevyslalo do Pobaltí slíbené vojáky. Programové prohlášení domlouvané vlády mezi ANO a ČSSD s tím počítá, stejně jako s navýšením české přítomnosti v misích v Iráku a v Afghánistánu. Proti jsou ale komunisté, kteří by měli vládu tolerovat. Bývalý předseda Valného shromáždění OSN a bývalý ministr zahraničí Jan Kavan (ČSSD) a ředitel Ústavu mezinárodních vztahů v Praze Petr Kratochvíl se v ČT shodli, že komunistům se nelíbí především účast českých vojáků v Pobaltí v rámci takzvané alianční předsunuté přítomnosti, která je zaměřena proti Rusku.

Kavan by považoval nevyslání českých vojáků do Pobaltí za přijatelné, pokud by to vedlo k sestavení stabilní vlády. Pavel ústupek ze slíbeného vyslání označil za mimořádně škodlivý kompromis. "Narušilo by to naše vztahy nejenom s Pobaltím a východním křídlem aliance, ale bylo by to vnímáno ostatními partnery, kteří přispívají do předsunuté přítomnosti, jako výraz nedostatku solidarity a loajality s aliancí," řekl Pavel.

Pavel v rozhovoru s Českým rozhlasem kritizoval citace prezidenta Miloše Zemana v médiích ze zpráv tajných služeb v souvislosti s kauzou novičok. Označil to za nestandardní přístup, který do Česko do určité míry poškodil z hlediska věrohodnost jako partnera.