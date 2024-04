Pavel ocenil, že iniciativa nákupu munice pro Ukrajinu nabrala takové tempo

Prezident Petr Pavel ocenil, že česká iniciativa na nákup munice pro Ukrajinu, která se přes dva roky brání ruské agresi, nabrala takové tempo. K iniciativě se do dneška připojilo 20 zemí, řekl dnes Pavel novinářům při návštěvě Zlínského kraje.

Premiér Petr Fiala (ODS), který je nyní ve Spojených státech amerických, v pondělí uvedl, že Česká republika má nasmlouváno 180.000 kusů dělostřelecké munice pro Ukrajinu a na zajištění dalších 300.000 kusů pracuje.

Prezident Pavel minulý týden řekl, že Česká republika už identifikovala přes milion kusů munice, které by bylo možné v mimounijních státech pro Ukrajinu zakoupit. Dříve hovořil o počtu 800.000 kusů. Pokračuje podle něj snaha sehnat na ně peníze a partnery. "Já myslím, že je to odrazem toho, že si všichni uvědomují určitý dluh ve vztahu ke slíbené podpoře Ukrajině, kdy Evropská unie přislíbila, že do března tohoto roku dodá milion kusů. To se bohužel nepodařilo," řekl Pavel.

"Nemáme-li nechat Ukrajinu padnout, což rozhodně není v našem zájmu, tak je dobře, že vznikají iniciativy, jako byla ta naše, které se snaží munici a potřebné vybavení pro Ukrajinu sehnat, kdekoliv je k dispozici," dodal prezident.

Britský list Financial Times na konci února napsal, že nákup 800.000 kusů munice by měl stát 1,5 miliardy dolarů (asi 35 miliard Kč). Vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný dnes ale Českému rozhlasu Plus sdělil, že nákup vyjde na asi tři miliardy dolarů. "Přesnou částku říkat nemohu, protože se zaprvé ty ceny hýbají, je to trh, ale víceméně je to asi dvojnásobek toho, co uvádí Financial Times, takže okolo tří miliard dolarů," řekl Kopečný.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) dnes v České televizi řekl, že český finanční příspěvek na nákup munice bude mezi 500 miliony a jednou miliardou korun. "Je to částka, která odpovídá velikosti České republiky a výkonu české ekonomiky," dodal. Přesnou částku nesdělil. Podle něj tak postupují i některé další státy a některé dokonce ani nechtějí zveřejnit, že se na iniciativě podílejí. Podle Stanjury je to pochopitelné, protože není nutné dávat Rusku detailní informace o celém záměru.

Cestu premiéra Fialy v USA prezident Pavel sleduje. "Musím říct, že mě to jako Čecha naplňuje hrdostí, když vidím, jak je tam přijímán a kolik pozornosti věnuje americká strana nejenom té naší iniciativě, ale celkově našim postojům v regionu k Ukrajině, k Rusku. Myslím si, že je to návrat do pozic, které si Česká republika zaslouží a ve kterých bych ji rád viděl i já," doplnil Pavel.

Dvoudenní návštěvu Spojených států amerických zahájil Fiala v pondělí v sídle Ústřední zpravodajské služby (CIA), při které ho provázeli šéfové všech tří českých tajných služeb. Setkal se též s krajany a večer s americkým prezidentem Joem Bidenem. Dnes má český premiér vystoupit v Hudsonském institutu a bude jednat s představiteli Kongresu.