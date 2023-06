Pavel odmítá stanovisko sledování všech ruských občanů v ČR

Prezident Petr Pavel dnes v diskusním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News odmítl, že by vyzýval ke sledování každého ruského občana na území České republiky. Bezpečnostní složky by podle něj měly sledovat, co se v ruské komunitě děje. Pavel nutnost přísnějšího sledování Rusů zmínil v rozhovoru, který Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) publikovalo ve čtvrtek. Situaci Pavel přirovnal k "přísnému dohledovému režimu", v němž za druhé světové války žili Japonci ve Spojených státech.

"Já jsem použil termín monitorování zpravodajskými službami a možná bych ho měl vysvětlit. Monitorování neznamená sledování každého jednotlivého ruského občana. Znamená to plošné sledování toho, co se v komunitě děje a reagování na rizikové faktory chování, protože to je opatření, které má za cíl sledovat bezpečnost našich občanů," řekl Pavel. Zmínil výbuch muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014, ze kterého české tajné služby podezřívají příslušníky ruské tajné služby GRU.

Pavel také zopakoval, že Rusko vede agresivní válku a "otevřeně popírá platnost mezinárodních pravidel a práva". "Je zemí, která nás označuje za svého nepřítele. Zemí, která ústy svých nejvyšších představitelů vyhrožuje ostatním zemím vojenskými údery včetně použití jaderných zbraní. Je zemí, která u nás spáchala teroristický akt. A to jsou všechno důvody, které by nás měly vést k tomu, abychom byli obezřetní k ruským občanům žijícím na našem území," uvedl prezident.

Pavlova mluvčí Markéta Řeháková už v pátek pro (RFE/RL) odmítla, že by prezident vyzýval k umísťování Rusů do internačních táborů či k jakémukoli jejich pronásledování. Přísný dohledový režim by se neměl vztahovat na každého jednotlivého ruského občana, ale na ty, u nichž jsou "rizikové faktory", uvedla v prohlášení.

Cílem odkazu na japonské občany žijící v USA za druhé světové války bylo ukázat, že "restriktivní opatření vůči občanům nepřátelských zemí nejsou ničím novým a byla přijímána i v minulosti, i když tvrdším způsobem", napsala Řeháková. Prezident neřekl, že by taková opatření měla být přijata nyní, a v žádném případě "neměl na mysli internaci či jakýkoli druh pronásledování", dodala mluvčí.