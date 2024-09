Pavel přijme kvůli koaliční krizi šéfy stran, Lipavský bude jednat s Fialou

Prezident Petr Pavel dnes postupně přijme předsedy všech pěti koaličních stran ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů. Bude s nimi hovořit o vládní krizi, která vznikla poté, co premiér Petr Fiala (ODS) navrhl k dnešku odvolat vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) kvůli nezvládnuté digitalizaci stavebního řízení. Zároveň se Fiala sejde s ministrem zahraničí Janem Lipavským (Piráti).

Pavel minulý týden při návštěvě Spojených států uvedl, že nemůže k návrhu zaujmout stanovisko, dokud nezná všechny souvislosti. Podle hlavy státu je důležité, aby případná změna ve vládě neměla vliv na stabilitu situace v Česku. Od Fialy chce slyšet, jaká je jeho představa o složení vlády, kdo bude mít jaké kompetence a kdo se postará o dotažení digitalizace stavebního řízení. Tímto projektem byl ve středu pověřen ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Členská základna Pirátů nyní hlasuje o tom, zda by měla strana odstoupit od koaliční smlouvy. Bartoš zároveň minulý týden oznámil Fialovi, že v kabinetu končí Piráti jako celek. Otazník ale visí nad budoucností šéfa diplomacie Lipavského. Při cestě po USA oznámil, že pokud se Piráti shodnou na odchodu z vlády, podá demisi, zároveň ale opustí stranu. V médiích se objevily úvahy o tom, že by ve vládě mohl zůstat jako nestraník za jinou vládní stranu. Za Piráty je ve vládě ještě ministr pro legislativu Michal Šalomoun, který avizoval podání demise. Podle Bartoše ji Lipavský i Šalomoun podají v úterý.

Fiala v neděli v televizi CNN Prima News řekl, že chce, aby nejpozději do středy bylo úplně jasno o podobě koalice, do 14 dnů má být kabinet úplný, funkční a akceschopný. Předseda vlády nevyloučil možnost, že by se při odchodu Pirátů z vlády zrušil post ministra pro legislativu, ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo zahraničí by si mohly v takovém případě rozdělit hnutí STAN a ODS.