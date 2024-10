Pavel příští týden zamíří do Brna na Mezinárodní strojírenský veletrh

Prezident Petr Pavel příští týden ve středu a čtvrtek navštíví Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně či konferenci pořádanou Sdružením místních samospráv ve Valticích. V tiskové zprávě to dnes oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře. Zamíří také do několika institucí či muzeí.

Na veletrhu v Brně bude představena i nová hospodářská strategie České republiky, kterou by následně na jihu Moravy měla schvalovat vláda. Veletrh se uskuteční od 8. do 11. října a 65. ročník bude kromě jiného zaměřen na nové inovace v českém průmyslu nebo na hospodářskou spolupráci při obnově Ukrajiny. Prezentovat by se mělo 1386 firem ze 42 zemí.

Pavel byl v Brně například na konci července, kdy za jeho účasti Univerzita obrany slavnostně vyřadila dvě stovky svých letošních absolventů. Dvoudenní návštěvu Jihomoravského kraje absolvoval takřka přesně před rokem.