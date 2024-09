Pavel: U voleb určitě nastanou komplikace, ale odvolit všichni mohou

U voleb určitě nastanou komplikace kvůli následkům povodní, ale všichni, kdo budou chtít odvolit, tak mohou. Prezident Petr Pavel to dnes řekl novinářům poté, co v Černoučku na Litoměřicku společně s manželkou Evou odvolili ve volbách do Senátu a krajského zastupitelstva.

Pavel řekl, že o komplikacích na určitých místech není pochyb, navíc lidé mají po záplavách spoustu jiných starostí. V nejvíce postižených obcích jsou ale podle prezidenta zajištěny náhradní volební místnosti, případně byly sloučeny volební okrsky. "Myslím, že všichni, kdo budou chtít, tak mohou odvolit," uvedl.

Podle Pavla existuje spousta problémů, které vyžadují řešení, a na které třeba někteří lidé nadávají. Jedinou cestou, jak něco změnit, jsou právě volby, míní hlava státu. Za důležité považuje i volby do horní parlamentní komory. "Senát je demokratickou pojistkou, zajišťuje stabilitu legislativy a určitou protiváhu Poslanecké sněmovně," podotkl.

Kabinet se vzhledem k povodním tento týden zabýval otázkou, zda volby neodložit na pozdější termín. Nakonec k tomu nepřistoupil a podle Pavla je to logické. Nejdříve by totiž musel být na celém českém území vyhlášen nouzový stav, což by nebylo odůvodnitelné.

Ačkoli prezident rozumí tomu, že hlasování v některých oblastech přinese problémy a někteří lidé budou naštvaní, menším zlem je podle něj připustit určité problémy spíše technického rázu v části obcí, než řešit ústavní stížnosti na nelegálnost voleb.

Hlasování prezidenta v malé obci nedaleko Řípu provázela přísná bezpečnostní opatření. Prezident přišel k obecnímu úřadu s manželkou krátce před 17:00 v neformálním oblečení. Neodmítl žádost o společnou fotografii ani před hlasováním ani po něm. V Černoučku čekala na prezidenta například parta cyklistů. První dáma dostala květinu z lučního kvítí, volební komisi na oplátku předala bábovku.

Volební účast v celé ČR byla před čtyřmi lety 37,95 procenta. V Ústeckém kraji byla volební účast v předešlých krajských volbách 31,30 procenta, v Černoučku 42 procent. Volební místnosti se otevřely tradičně ve 14:00, poslední voliči dnes budou moci odevzdat svůj hlas před 22:00. Další budou mít možnost v sobotu od 08:00 do 14:00