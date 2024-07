Pavel ve čtvrtek na Hradě přijme wimbledonské vítězky Krejčíkovou a Siniakovou

Prezident Petr Pavel ve čtvrtek v poledne přijme na Pražském hradě vítězky tenisového Wimbledonu Barboru Krejčíkovou a Kateřinu Siniakovou. Na webu tom dnes informoval odbor komunikace Kanceláře prezidenta republiky. V Ivančicích na Brněnsku, odkud Krejčíková pochází, se zatím žádná akce s Krejčíkovou nechystá.

Krejčíková v sobotu vyhrála Wimbledon ve dvouhře poprvé. Italku Jasmine Paoliniovou porazila 6:2, 2:6, 6:4 a v singlu získala druhý grandslamový titul po vítězství na Roland Garros 2021. Pavel v sobotu na dotaz ČTK při návštěvě Spojených států označil vítězství Krejčíkové za nádhernou zprávu.

"Myslím, že když se takhle víceméně nečekaně zadaří takový světový úspěch, tak nás to zase všechny pozvedne v národní hrdosti," řekl prezident. "Měli bychom to možná cítit i v jiných případech, když se zadaří našim vědcům, vojákům, případně jakékoli další profesi. Protože je vidět, že se ve světě neztratíme a máme na to, abychom hráli první ligu," dodal.

Krejčíková v pondělí přiletěla do Česka. "Chvilku to oslavovat budu, v Londýně jsem si to moc užila, a teď se těším, že si to užiju tady," řekla na brněnském letiště v Tuřanech novinářům. Plánuje být s rodinou, odpočinout si a těší se na olympiádu, dodala.

Starosta Ivančic Milan Buček (Vančáci) se snaží Krejčíkovou kontaktovat, ale zatím neúspěšně, řekl dnes ČTK. Nedaří se to ani tenistům z Ivančic. Buček plánoval wimbledonskou vítězku oslovit s pozváním na Svatojakubskou pouť ve městě, která bude o posledním červencovém víkendu. Radnice ale podle starosty zatím nic organizovat nebude, pokud Krejčíková nebude chtít.

Siniaková navázala na Krejčíkovou o několik hodin později výhrou ve čtyřhře, s Američankou Taylor Townsendovou zdolaly ve finále kanadsko-novozélandský pár Gabriela Dabrowská, Erin Routliffeová 7:6, 7:6. Siniaková získala v deblu třetí wimbledonský titul a celkově devátou grandslamovou trofej.

Obě tenistky spolu v minulosti tvořily deblový pár a brzy si spolu znovu zahrají. Před obhajobou zlatých medailí na olympijských hrách v Paříži odehrají ve druhé polovině července čtyřhru na turnaji v Praze. V příštích dnech je čeká fasování olympijské kolekce v pražském Kongresovém centru.