Pavel: Zájmem je, aby vztahy mezi Evropou a USA zůstaly co nejlepší

Zájmem je, aby vztahy mezi Evropou a Spojenými státy zůstaly co nejlepší bez ohledu na to, kdo s kým vycházel lépe, či hůře. V komentáři k výsledkům amerických prezidentských voleb, v nichž zvítězila bývalá hlava státu Donald Trump, to řekl český prezident Petr Pavel novinářům v Bernu. Později na tiskové konferenci uvedl, že se nedomnívá, že by Trumpovo druhé funkční období mělo zásadně narušit transatlantickou vazbu. Bilaterální jednání očekává případně až později.

Republikán Trump se po čtyřech letech vrátí do Bílého domu. Podle projekcí hlavních amerických televizních stanic překonal hranici potřebných 270 volitelů a porazil demokratku Kamalu Harrisovou. "Na prvním místě je potřeba respektovat výsledek amerických voleb. Američtí občané, voliči si zvolili a my máme jedinou možnost - s tím pracovat," uvedl český prezident.

Pavel řekl, že chce pracovat na tom, aby vztahy mezi Českem a USA byly věcné a zaměřené na to, že demokracie mají protivníka jinde, ne na druhé straně Atlantiku. "Musíme respektovat to, že zastupujeme svoje země, zájem našich občanů. V jejich prospěch se musíme snažit vztahy mít co nejlepší," podotkl.

Zatím neví, jaká bude konkrétní Trumpova politika ve vztahu k Ukrajině, Blízkému východu, Evropě či NATO. "Teprve až budeme znát její konkrétní obrysy, tak se o tom můžeme bavit," doplnil. Podobně se vyjádřil na večerní tiskové konferenci. "Můžeme se pouze dohadovat z některých předvolebních prohlášení, ale dobře víme, že volební rétorika ne vždy plně koresponduje s povolební realitou," uvedl.

Úvod Trumpova prvního funkčního období v NATO byl podle Pavla šokující pro mnoho evropských spojenců. "Ale pokud si odmyslíme způsob, jakým Donald Trump prezentoval argumenty například na zvýšení výdajů na obranu u evropských spojenců a Kanady, který se určitě vymykal dosavadním zvyklostem, pak zpráva samotná byla naprosto oprávněná," řekl Pavel.

Neočekává, že by se zásadně narušila transatlantická vazba. "Většina států se vydala cestou větší zodpovědnosti za obranu Evropy, takže z tohoto pohledu myslím, že NATO udělalo v očích Donalda Trumpa pokrok," míní prezident.

Trump mnohokrát prohlásil, že po svém zvolení ukončí válku na Ukrajině do 24 hodin. Výrok podle Pavla může vyvolávat očekávání nejenom na Ukrajině, ale i v Evropě. "Bude záležet na tom, jak se k tomu on konkrétně postaví, jak se k tomu postaví (ruský) prezident (Vladimir) Putin, ale i Evropa, protože evropský hlas by měl být rozhodně slyšet," podotkl Pavel.

"Určitě by nemělo dojít k tomu, že dojde k dohodě o Ukrajině bez účasti Ukrajiny a Evropy, protože se nebavíme pouze o ukončení konfliktu, ale o budoucí evropské bezpečnosti a bezpečnostní architektuře. V tom by rozhodně Evropané měli mít silné slovo," dodal prezident.

Očekává, že co se týče návštěv do USA nebo nového amerického prezidenta v jiných zemích, na prvním místě budou největší spojenci, případně největší země, se kterými USA spolupracují, nebo naopak které jsou na straně systémových nebo bezpečnostních rivalů. "Myslím si, že země naší velikosti přijdou na řadu až v dalších letech," podotkl Pavel.