Péči o děti v době epidemie a uzavření škol zajišťovaly hlavně ženy

Celodenní péči o děti v době nařízených omezení a uzavření škol a školek za epidemie zajišťovaly hlavně ženy. Měly ji většinou na starosti i v rodinách, kde ony a jejich protějšek pracují. V domácnostech pracujících párů se nejčastěji k péči využívala práce z domova, ale také ošetřovné. Ukázala to pilotní studie výzkumu Současná česká rodina, na kterém spolupracují univerzity Karlova a Masarykova a Výzkumný ústav práce a sociálních věcí.

Výzkum má popsat fungování, podobu i změny rodin v Česku. Do pilotní studie se zapojilo 1200 lidí. Popisovali svůj život v době tří vln epidemie a uzávěr, a to loni na jaře, na podzim a v letošních prvních měsících. Odpovídali na dotazy loni v prosinci a letos v dubnu. Výzkumníci se zaměřili nyní na situaci domácností s aspoň jedním dítětem do 15 let.

"V drtivé většině domácností, kde byli přítomni oba partneři, zajišťovaly celodenní péči ženy, a to i v případě, že oba partneři pracovali. Muži se nejvíce podíleli na zajištění péče o děti v průběhu první vlny na jaře 2020, v dalších dvou vlnách se nicméně muži podíleli na zajištění celodenní péče o dítě v méně než polovině rodin," uvedli výzkumníci.

V celkem 82 procentech domácností, kde oba rodiče pracují, měly celodenní péči na starosti loni na jaře ženy. Na podzim a letos to pak bylo v 77 procentech. Do celodenní péče se při loňské první vlně epidemie zapojili muži ve dvou třetinách rodin, kde pracují oba partneři. Na podzim a letos jich pak byla pak polovina. V necelé pětině těchto domácností se na zajištění celodenní péče podíleli na jaře a na podzim prarodiče, letos pak ve čtvrtině.

"Ostatní příbuzní nebo známí pomáhali se zajištěním péče v minimu rodin, stejně tak jako kolektivní zařízení využívaná před pandemií. Ve druhém a třetím lockdownu mírně vzrostlo zapojení prarodičů a ostatních příbuzných a známých - především tam, kde byly děti školního věku, a v domácnostech s oběma pracujícími rodiči," upřesnili autoři. Podle zjištění domácnosti, kde oba partneři pracují, využívaly letos na jaře při takzvaném lockdownu ke zvládnutí práce a péče o děti nejčastěji práci z domova. Volily ji více než dvě pětiny rodin. Ve víc než pětině pracujících domácností zůstaly ženy na ošetřovném. Dovolená se kvůli péči vybírala v každé osmé domácnosti s oběma pracujícími rodiči, neplacené volno v pěti procentech.

Podle odborníků na sociální problematiku a rovné šance leží péče v Česku stále většinou na ženách, i když mají zaměstnání a vzdělání jako muži. Přetrvává často představa o tradičním rozdělení rolí na ženy pečovatelky a muže živitele. Ženy také vydělávají v průměru o pětinu méně než muži, uvádějí opakovaně experti.

Výzkum o rodině je součástí mezinárodního projektu, do kterého se dosud zapojilo 19 převážně evropských zemí. Dalšího sběru dat se má účastnit víc než 30 zemí, a to i z Asie či Ameriky. Výsledky bude možné porovnávat. Čeští výzkumníci se chtějí dotazovat celkem 6000 mužů a žen od 18 do 69 let.