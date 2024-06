Pellegrini mluvil o blízkosti obou zemí, Bratislava kritizovala Fialu i policii

Slovenský prezident Peter Pellegrini při dnešní návštěvě Prahy poukázal na mimořádně blízké vztahy obou zemí, které podle něj nemůže ohrozit ani rozdílnost některých pohledů. Jeho český protějšek Petr Pavel po jednání na Hradě zdůraznil, že česko-slovenské vztahy jsou mnohem hlubší, než vymezuje zahraniční politika. Názory na konflikt na Ukrajině, kvůli nimž český kabinet přerušil mezivládní konzultace, nejsou podle Pavla tak odlišné, je to spíš otázka interpretace.

V době, kdy oba prezidenti mluvili o posílení spolupráce, ovšem z Bratislavy zazněla nebývale ostrá kritika premiéra Petra Fialy (ODS) i české policie. Úřad slovenské vlády vyjádřil znepokojení nad tím, že policie v Česku s odkazem na svobodu slova nestíhá výroky schvalující atentát na slovenského premiéra Roberta Fica. Za neuctivé pak označil Fialovo vyjádření, že obnovení mezivládních konzultací není na pořadu dne.

Pavel s Pellegrinim se shodli na tom, že vztahy mezi Českou republikou a Slovenskem nejsou definovány pouze zahraniční politikou. Oba prezidenti připomněli, že země, které desítky let tvořily společný stát, jsou provázány na úrovni mezilidské, přeshraniční, kulturní, sportovní i ekonomické. Podle Pellegriniho jsou vztahy na nejvyšší možné úrovni a názorová odlišnost na nějakou věc je nemůže ohrozit ani zhoršit.

Slovenský prezident na svou první zahraniční návštěvu po uvedení do úřadu zamířil tradičně do Česka. "Nebyla to pro mě jen samozřejmost, ale i snaha opět vyslat velmi jasný signál, že vztahy mezi Slovenskem a Českem jsou na nejvyšší možné úrovni a že není v okolí takových dvou zemí a národů, které se navzájem nazývají bratrskými," poznamenal Pellegrini.

Současné česko-slovenské vztahy nicméně negativně poznamenaly rozdílné názory zejména na Rusko a Ukrajinu. Názory České a Slovenské republiky na konflikt obou zemí nicméně nejsou podle Pavla tak odlišné. Je to spíše o interpretaci či o tom, do jaké míry se liší veřejná prohlášení a praxe, řekl. "Myslím, že rozdíly jsou výrazně menší," doplnil Pavel. Slovensko podle Pellegriniho napadené zemi pomáhá například dovozem elektrické energie. Dodal také, že značnou část dělostřelecké munice získané pro Ukrajinu českou iniciativou budou repasovat či produkovat slovenské výrobní závody. "Slovensko se svými výrobními kapacitami výrazně přispěje k úspěchu české muniční aktivity, protože Slovensko znásobilo produkci v továrnách, kde se vyrábí a repasuje munice požadovaných kalibrů," uvedl.

Český kabinet kvůli odlišným postojům slovenské vlády zejména vůči Rusku a Ukrajině letos v březnu pozastavil mezivládní konzultace. Fiala den před Pellegriniho návštěvou Česka řekl, že i kvůli Ficovu zdravotnímu stavu po květnovém atentátu jsou úvahy o obnovení konzultací předčasné. Bratislava dnes tyto výroky českého premiéra označila za neuctivé, podle úřadu Ficovy vlády nepomáhají dobrým sousedským vztahům. Fiala sdělil, že svůj výrok za neuctivý rozhodně nepovažuje. Byl podle něj naopak výrazem respektu k situaci, kdy je Fico v rekonvalescenci.

Pellegrini podle svých slov věří tomu, že se mezivládní konzultace v budoucnu uskuteční, chce to podle něj čas. Také Pavel míní, že se jednání obnoví.

Úřad slovenské vlády podle dnešního prohlášení se znepokojením přijal také informaci, že "česká policie považuje hrubé a neuctivé schvalování atentátu na slovenského předsedu vlády Roberta Fica za projev svobody slova, byť při výrocích vlastních občanů kritizujících Ukrajince už tuto míru pochopení pro svobodu projevu neměla". Ještě předtím českou policii ze nestíhání autora zmíněných výroků zveřejněných na sociální síti kritizoval rovněž poslanecký klub Ficovy strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD).

Česká policie i ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) kritiku Bratislavy odmítli. "Ve svých postupech jsme pevně vázáni trestním zákoníkem a trestním řádem a je nemyslitelné, že bychom z nich vybočovali," uvedlo Policejní prezidium ČR. Současně vyloučilo politické zadání či podléhání tlakům.

Rakušan uvedl, že policisté při vyšetřování a stíhání jakéhokoli trestného činu měří všem stejným metrem, jednají striktně apoliticky a neřídí se ničím jiným než platnými zákony. "Kritiku její práce ze strany některých slovenských politiků považuji za nevhodnou. I proto, že policejní spolupráce Česka a Slovenska funguje perfektně," sdělil ČTK ministr.

Pellegrini řekl, že chápe reakci slovenských politiků, postup české policie mu ale nenáleží hodnotit. Slovenská policie podle něj situaci řeší rázně. "Chápu reakci slovenské politické scény, když v Česku bylo konstatováno, že česká strana nebude v takovém případě postupovat tak razantně jako slovenská," uvedl Pellegrini. Jde ale podle něj o rozhodnutí české strany.

Slovenského premiéra postřelil v polovině května útočník při výjezdním zasedání vlády v Handlové. Podle dostupných informací Fico při útoku utrpěl pětinásobný průstřel tenkého střeva a měl zraněnou také ruku a nohu. Do domácího léčení byl propuštěn po zhruba dvoutýdenní hospitalizaci.

Situace po atentátu je ve slovenské společnosti stále velmi napjatá, řekl dnes Pellegrini. Za jednu ze svých prvních misí má snahu napětí zmírnit. Česku a českým politikům poděkoval za projevy podpory i nabídku poskytnutí jakýchkoli prostředků k vyšetření činu.

Pellegrii dnešní návštěvu Prahy zahájil dopoledne na náměstí Jana Palacha, kde uctil památku obětí prosincové střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Po jednání s Pavlem na Pražském hradě se odpoledne sešel s premiérem Petrem Fialou (ODS), šéfkou Sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09) či s prvním místopředsedou Senátu Jiřím Drahošem (za STAN). Zajel i do dejvické kanceláře bývalého prezidenta Miloše Zemana, který ho podpořil v kampani a v Bratislavě se zúčastnil jeho nedávné inaugurace, stejně jako expremiér a bratislavský rodák Andrej Babiš (ANO). Zeman novinářům řekl, že Pellegrini přijde na jeho 80. narozeniny, které oslaví v září. Vyjádřil také lítost nad postupem české policie v případech schvalování atentátu na Fica.