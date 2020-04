Pendleři se budou moci vracet denně domů

Přeshraniční pracovníci mohou od pondělí vyjíždět do práce v cizině a vracet se zpět do Česka denně. Budou se ale muset nechat pravidelně testovat na nemoc covid-19, kterou způsobuje nový koronavirus. Za stejných podmínek budou moci jezdit každý den do země, kde studují, a zpět také studenti z příhraničí.

Do Česka navíc budou moci přijet také občané ostatních zemí Evropské unie kvůli práci a vysokoškolští studenti z unijních států studující na tuzemských vysokých školách. Na hranicích ale budou muset předložit negativní test na covid-19.

Takzvaní pendleři, kteří nespadají pod výjimky, se podle dosavadních pravidel mohli vracet do Česka výhradně po dvou týdnech práce v cizině. V Česku následně museli strávit dva týdny karanténě.

Nově budou moci do Česka přijet nejdéle na tři dny unijní občané kvůli pracovní cestě, tedy například na obchodní jednání. Na delší dobu budou moci přicestovat do Česka při splnění stejné podmínky předložení negativního testu testu unijní občané, pokud předloží například smlouvu na práci v ČR. Vysokoškolští studenti musejí mít potvrzení o studiu na české vysoké škole.