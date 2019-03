Penze: Schillerová vidí růst o 750 korun, Maláčová o 900

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v neděli uvedla, že v příštím roce by penze mohly vzrůst o zhruba 750 korun. Řekla to v pořadu České televize (ČT) Otázky Václava Moravce. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) již dřív uvedla, že navrhne zvýšení v průměru o 900 korun. Na sjezdu ČSSD v Hradci Králové nová místopředsedkyně ČSSD Maláčová prohlásila, že sociální demokraté budou na 900 korunách trvat.

"Podle posledních propočtů, co mi říkal můj tým ... tak to vypadá už teď asi na 750 korun, ta valorizace," uvedla Schillerová. Přesná čísla bude mít k dispozici později, až Český statistický úřad v březnu poskytne další údaje. "Ale teď to tipujeme na 750 korun, což je částka, se kterou já počítám ve státním rozpočtu na rok 2020," řekla. V souvislosti s tím, že o 900 korunách hovořil i premiér a předseda ANO Andrej Babiš, Schillerová řekla, že ona se jako ministryně financí musí zajímat o to, "jaká bude udržitelnost toho rozpočtu i v dalších letech".

Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) v neděli v ČT řekl, že vláda promarnila pět let a dosud nepředložila penzijní reformu, která důchodový systém stabilizuje. "Není tady nic, pouze hádky o zvyšování důchodů," uvedl. Podle něj to bude mít dopady na životy milionů lidí. "Až půjdou silnější generace do důchodu, tak prostě ty důchody (bez penzijní reformy) se skutečně propadnou," míní.

Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela loni v září 2,89 milionu starobních, invalidních a pozůstalostních penzí. Starobní důchody pobíralo 2,41 milionu lidí. Šéfka nové důchodové komise Danuše Nerudová před nedávnem řekla, že polovina seniorek a seniorů v Česku dostává méně než 13 258 korun. Své důchodové systémy mají i resorty vnitra či obrany.