Pěstitelé mohou nově žádat o podporu za škody způsobené mrazy Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) v aplikaci Portál farmáře. Po žádosti naplánuje fond termín kontroly škod na zasaženém místě a pokud žadatel splní všechny podmínky, počítá fond s vyplacením peněz na konci srpna a začátku září. SZIF o tom dnes informoval v tiskové zprávě. Fond předpokládá, že kompenzace bude poskytovat až od 50 procent škod, případně ušlých příjmů.

Škodu na jahodách musí pěstitelé nahlásit do 24. května. Poškození na peckovinách, kam spadají broskve, meruňky, třešně, višně, švestky a slívy, a na drobném ovoci, tedy malinách, borůvkách, rybízu a angreštu, do 31. května. Na nahlášení škody na jablkách, hruškách a školkách mají pěstitelé čas do konce června. Registraci podle druhu musí ovocnáři a další zemědělci splnit do uvedených termínů kvůli co nejobjektivnějšímu ověření škod, uvedl fond.

ČTK sdělil, že se za první den ohlásilo zhruba 200 žadatelů, průměrně hlásí každý dvě až tři postižené plodiny. Žádné omezení podle rozsahu poškození plodin podle fondu k registraci není, předpokládá ale, že kompenzace bude poskytovat až od 50 procent škod či ušlých příjmů. Už dříve to zmínil i ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Prioritou podle Výborného budou pěstitelé, u kterých škody přesahují 50 procent, a zaměří se především na ovocnáře.

Ministr dříve také uvedl, že pěstitelé, kteří neměli komerční pojištění proti mrazu, budou mít sníženou podporu o polovinu. Vyjádření ministerstva o výši a rozsahu podpory ČTK zjišťuje.

Ve srovnání s předchozím pětiletým průměrem se letos podle Ovocnářské unie pravděpodobně sklidí 22 procent jablek, 21 procent hrušek, v případě višní a třešní je to 16 procent. Výborný už dříve uvedl, že se v Česku tento rok místo 138.000 tun ovoce sklidí asi 30.300 tun. Nejhorší sklizeň ovoce od 90. let byla v roce 2011, kdy činila 101.249 tun.

Vláda je připravena na podporu pěstitelů, jejichž produkci letos poškodily silné mrazy, uvolnit peníze ze státního rozpočtu. Konkrétní částku zatím nedohodla, ministerstvo zemědělství čeká na odpověď od Evropské komise, kterou Výborný požádal o příspěvek 100 milionů eur (zhruba 2,5 miliardy korun). Právě od této podpory se mělo odvíjet množství peněz poskytnutých státem.

Zemědělský fond letos mezi zemědělce rozdělí dotace zhruba 30 miliard korun. Žádat o ně mohli do 15. května, fond uvedl, že obdržel k tomuto datu 30.020 žádostí o zemědělské dotace, v loňském roce to bylo 29.930. Jde ale o řádný termín, zemědělci mají ještě možnost podat žádost o dotaci do 10. června, ale se sankcí jedno procento za každý den prodlení. Zemědělci žádají jak o základní platby, tak o platby na neprojektová opatření rozvoje venkova.