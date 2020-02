Pět desítek vojáků převzalo na Vítkově ocenění za působení v zahraničí

Převzetím ocenění a pamětních medailí za službu v zahraničí v pátek pět desítek českých vojáků zakončilo své půlroční mise. Zpět do České republiky se v poslední době vrátili vojáci z Afghánistánu, Kosova a Itálie. Mezi oceněnými byli i vojáci z poslední jednotky takzvaných strážných andělů (Guardian Angels). Armáda jejich afghánskou činnost ukončila po pěti letech. V jednotce sloužili i příslušníci Hradní stráže, pro kterou to bylo první zahraniční působení. Nyní se její vojáci vydají na misi do Mali.

Vojákům za službu poděkoval náměstek ministra obrany Radomír Jahoda a první zástupce náčelníka generálního štábu Jaromír Zůna. Podle Jahody česká armáda vysílá vojáky do rozmanitých misí, zapojení označil za významné. Připomněl složitost afghánské mise, ve které od počátku působení padlo 14 českých vojáků. Poznamenal, že vyhlídky na dosažení příměří v Afghánistánu jsou v současné době vyšší než dříve. Podle Zůny si česká armáda získala zahraničním působením u spojenců skvělou pověst. Vojákům řekl, že svůj úkol splnili se ctí a je na ně hrdý.

Na začátku února skončilo v Afghánistánu po téměř pěti letech působení strážných andělů, kteří měli za úkol střežit při pohybu mimo spojenecké základny ostatní vojáky. "Náš úkol byl především zajistit ozbrojené doprovody koaličních vojáků, zabezpečit jejich ochranu a v případě vzniku incidentů je evakuovat do bezpečného prostoru," řekl novinářům velitel jednotky Jiří Horák.

V uplynulých letech čeští Guardian Angels chránili především letecké instruktory, kteří pomáhali afghánským pilotům vrtulníků a jejich pozemnímu personálu. V poslední době se starali o bezpečnost amerických učitelů angličtiny. Chránili budovu, ve které se afghánští vojáci angličtinu učili. "Zajišťovali jsme prostor budovy a její blízké okolí. Bylo tam asi 20 tříd, denně bylo přítomno 150 až 200 afghánských vojáků. Naší prioritou bylo zajištění této budovy a hlavně bezpečí amerických lektorů," poznamenal Horák.

V jednotce působili i vojáci Hradní stráže. "Rozdílné to bylo v tom, že Hradní stráž se většinou stará o ochranu objektů, kde sídlí pan prezident, tady jsme museli hlídat přímo americké kontraktory a učitele při výuce anglického jazyka," řekl novinářům příslušník Hradní stráže a jeden ze "strážných andělů" Miroslav Zatloukal. Vojáci proto podle něj museli být víc ostražití, co se týče přímé ochrany lidí, a nedávat pozor pouze na okolí. Ocenění za službu v zahraničí přivítal. "Jsem velký vlastenec, takže pro mě je to obrovská čest, a kdykoli bude možnost opět vyjet do zahraničí, budu za to velice rád," řekl.

Hradní stráž vyslala své první příslušníky na zahraniční misi na podzim 2018 právě do jednotky strážných andělů. Mluvčí Hradní stráže Jiří Havel v pátek řekl, že se počítá i s dalším zahraničním působením. Novou destinací by se mělo stát Mali, kde mají čeští vojáci na starosti ochranu velitelství výcvikové mise EU a výcvikové základny.