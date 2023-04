Petr Fiala navštěvuje Singapur, setkat se má s premiére i prezidentkou

Premiér Petr Fiala dnes přiletěl na návštěvu Singapuru, kde ve čtvrtek zahájí podnikatelské fórum a setká se s premiérem Lee Hsien Loongem a prezidentkou Halimah Yacobovou. Městský stát je pro Česko největší exportní destinací v jihovýchodní Asii.

Česká republika chce podle premiéra Fialy rozvíjet spolupráci se Singapurem v kybernetice, kybernetické bezpečnosti, digitalizaci, nových technologiích či umělé inteligenci. Singapur má dlouhodobě vysokou úroveň univerzit, vzdělání, výzkumu a inovací, uvedl český premiér, který si přeje "politicky posunout ekonomické vztahy ČR a Singapuru".

V dopoledních hodinách místního času (brzy ráno SELČ) si český premiér v indonéské metropoli prohlédl prezentaci nového indonéského hlavního města Nusantary, které vyrůstá uprostřed džungle na východě ostrova Borneo a má jako administrativní metropole nahradit přelidněnou Jakartu. Ta se potýká nejen se špínou a smogem, ale také s častými ničivými záplavami.

Premiér Fiala zdůraznil, že výstavba města představuje množství příležitostí pro české firmy, například v oblasti smart cities, vodovodů, odpadních sítí, řízení dopravy či městského mobiliáře.

Slavnostní ceremoniál k otevření nového hlavního města je plánován na 17. srpna 2024 k příležitosti indonéského státního svátku. V příštím roce by mělo ve městě žít 100.000 lidí, do roku 2045 by měla mít Nusantara téměř dva miliony obyvatel, řekl při prezentaci předseda úřadu pro novou metropoli Nusantaru Bambang Susantono.

Premiér se dnes také na českém velvyslanectví v Jakartě sešel s českými krajany.