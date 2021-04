Petříček končí jako ministr zahraničí, odvolání má za politické rozhodnutí

Tomáš Petříček (ČSSD) na pondělní tiskové konferenci potvrdil, že vicepremiér a předseda sociální demokracie Jan Hamáček předloží premiérovi Andreji Babišovi (ANO) návrh na jeho odvolání z pozice ministra zahraničí. Neví, zda už tak učinil či kdy se tak stane, ani kdy se Babiš setká s prezidentem Milošem Zemanem a navrhne mu jeho odvolání. Očekává ale, že se vše uskuteční během pondělka.

Petříček nezaznamenal od Hamáčka konkrétní kritiku své práce v čele české diplomacie. Odvolání považuje za politické rozhodnutí. "Respektuji, že nové vedení sociální demokracie to chce takhle učinit," řekl. ČSSD v pátek zvolila nové vedení, v čele zůstal Hamáček, proti kterému Petříček neúspěšně kandidoval.

Petříčkovu pozici by měl převzít stávající ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Jeho místo by měl zaujmout poslanec ČSSD a starosta Náchoda Jan Birke.

"Jan Hamáček mi nesdělil nějakou kritiku konkrétních kroků, které jsem na ministerstvu zahraničí dělal v uplynulých dvou letech. Vnímám, že jsem dělal politiku, která souzněla s tím, jak on vidí zahraniční politiku. Pro mě je to politické rozhodnutí. Jestli je to otázka sjezdu, či je to jiný důvod, to se musíte ptát předsedy sociální demokracie," řekl Petříček. Pro ČSSD chce nadále pracovat.

Bývalý místopředseda sociální demokracie zopakoval, že je dlouhodobě trnem v oku prezidentovi Miloši Zemanovi kvůli náhledu na bezpečnostní rizika stavby nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany nebo na očkování proti covidu-19. Uvedl ale také, že na některé otázky měli se Zemanem podobný pohled, a to například na roli Severoatlantické aliance (NATO) nebo na otázku mezinárodního terorismu. Otázkou na Hamáčka je podle Petříčka to, zda ve výměně ministra hrála Zemanova kritika roli.

"Odcházím se vztyčenou hlavou, za své kroky v posledních dvou a půl letech se nestydím. Vždy jsem prosazoval proevropskou, prozápadní orientaci České republiky a kontinuitu naší zahraniční politiky," řekl Petříček. Zmínil také repatriační lety v jarní vlně epidemie koronaviru nebo posílení spolupráce se spojenci v Evropě a se Spojenými státy.

Během následujících dvou týdnů se chce Petříček rozhodnout ohledně dalšího působení. Má několik nabídek. Nevyloučil třeba návrat na akademickou půdu, věnovat by se chtěl také dobrovolnickým aktivitám.