Petříček: NATO nestojí o eskalaci vztahů s Ruskem

Severoatlantická aliance nemá zájem o eskalaci vztahu s Ruskem. Aby se ale vzájemný vztah mohl zlepšovat, musí Moskva dodržovat mezinárodní právo a respektovat zahraničněpolitické směřování svých sousedů. Na konferenci k 20. výročí vstupu Česka do NATO to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Zároveň upozornil na to, že mezinárodní terorismus zůstává pro alianci hrozbou.

Petříček označil vztah k Rusku za jednu z hlavních výzev pro NATO. "Není naší volbou, že Rusko se namísto spolupráce a respektu k mezinárodním právním a politickým normám rozhodlo k agresivnímu chování vůči svým sousedům a konfrontačnímu postoji vůči alianci samotné," řekl.

Návrat ke spolupráci NATO s Moskvou je podle něj možný. "Nechceme Rusko izolovat a v aliančním zájmu není ani eskalace, stejně jako nové závody ve zbrojení nebo nová studená válka. Aby se však mohl vzájemný vztah NATO s Ruskem zlepšovat, musí Moskva respektovat mezinárodní právo i volbu orientace svých sousedů," řekl Petříček.

Další hrozbou pro NATO zůstává podle ministra terorismus, a to i po vojenské porážce takzvaného Islámského státu v Iráku a v Sýrii. Frontou pro boj proti terorismu bude i nadále také Afghánistán, uvedl Petříček.

Podle šéfa diplomacie je Česko díky členství v alianci nejbezpečnější ve své historii. Dosažení cíle výdajů na obranu ve výši dvou procent HDP označil za společný zájem všech členů NATO. Vyslovil se i pro posilování obranné spolupráce v Evropské unii, které ale podle něj musí být chápáno jako posilování evropského pilíře NATO.