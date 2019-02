Petříček pojede na jednání Rady OSN pro lidská práva

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) se příští týden zúčastní prvních dnů jednání Rady OSN pro lidská práva (UNHRC), jejímž členem se od letoška na tříleté období stalo i Česko. Česká diplomacie chce v radě věnovat pozornost zemím, které systematicky porušují lidská práva, a zasazovat se o preventivní přístup rady k těmto zemím tak, aby bylo možné zabránit vzniku konfliktů v důsledku porušování práv. Petříček to řekl novinářům.

Do UNHRC bylo Česko zvoleno loni v říjnu, jejím členem je potřetí. Petříček chce zdůraznit to, jaký význam země lidským právům přikládá, i svou účastí na prvním letošním jednání rady. UNHRC zasedá od 25. února do 22. března, ministr se bude účastnit prvních dvou jednacích dnů.

Česko chce v UNHRC vystupovat k závažnému porušování lidských práv a v případě potřeby podporovat svolání mimořádných zasedání rady. Ministr zároveň upozornil na to, že česká diplomacie chce prosazovat, aby se rada vyváženě věnovala zemím, kde je přístup k lidským právům problémový, a nezaměřovala se nadproporčně na problémy v Izraeli. Právě přístup rady k Izraeli budil v minulosti kritiku zejména ve Spojených státech, které loni na protest proti fungování UNHRC z tohoto mezinárodního orgánu vystoupily.

Česká diplomacie hodlá podporovat i preventivní roli UNHRC jako nástroje pro předcházení konfliktů, které mohou vzniknout na základě systematického porušování lidských práv. Česko se hodlá věnovat také tématu zapojování občanské společnosti do veřejných záležitostí a chce se podílet i na debatách o případné reformě UNHRC.

Petříček se na okraj zasedání UNHRC v Ženevě sejde s vysokou komisařkou OSN pro lidská práva Michelle Bacheletovou a s generálním ředitelem Mezinárodní organizace práce (ILO) Guyem Ryderem. Stane se prvním českým ministrem zahraničí, který oficiálně navštíví ILO. S Ryderem chce debatovat mimo jiné o možnostech spojování problematiky standardů práce s lidskými právy nebo o možné podpoře odborů v zemích, kde je jejich fungování ze strany tamních režimů komplikováno.