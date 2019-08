Petříček: U velvyslance v Íránu šlo o selhání jednotlivce

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) považuje situaci kolem bývalého českého velvyslance v Íránu Svatopluka Čumby za osobní selhání jednotlivce. Řekl to novinářům. Podle serveru Deník N opustil Čumba post předčasně kvůli podezření z kupčení s vízy pro íránské podnikatele. Petříček odmítl použít slovo kupčení, diplomacie ale podle něj udělala kroky, aby se situace neopakovala.

"Já bych se vyvaroval termínu kupčení," řekl Petříček. Česká diplomacie podle něj věc řeší interně. "My jsme na to reagovali, aby se ta situace neopakovala, a předcházíme problému, který jsme identifikovali. Zároveň to vnímám jako osobní selhání jednoho člověka, který využíval výjimku z vízových pravidel v takovém množství, jaké považujeme za nevhodné," řekl ministr.

Petříček zároveň uvedl, že je připraven podrobně o záležitosti informovat zahraniční výbor Sněmovny.

Situaci kolem udělování víz na velvyslanectví v Teheránu prověřovala generální inspekce ministerstva zahraničí. Deník N ve středu napsal, že na základě zprávy inspekce byl velvyslanec předčasně povolán zpět do Prahy. Čumba serveru řekl, že skončil po třech letech standardního vyslání.

Server napsal, že Čumba uděloval přednostně víza lidem, které mu doporučovala Česko-slovensko-íránská obchodní komora vedená Janem Kavanem a Zdeňkem Zbytkem. Kavan označil podezření na kupčení s vízy za spekulace. Zbytek také odmítl podezření, že dělal něco nelegálního. Komora chce podat na ministerstvo zahraničí žalobu na ochranu osobnosti.