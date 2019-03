Petříček vítá porážku IS, boj s terorismem ale podle něj nekončí

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) ocenil ty, kteří se podíleli na porážce takzvaného Islámského státu (IS). Boj s terorismem ale podle něj nekončí a Česko chce přispět k ukončení války v Sýrii. Uvedl to na twitteru v reakci na zprávu, že IS byl poražen na posledním zbytku svého území v Sýrii.

"Vítám, že byl Daeš (arabské označení pro IS, pozn. red.) poražen. Oceňuji ty, kteří se na tom podíleli. Náš boj s terorismem ale nekončí. Skrze naše diplomatické zastoupení v místě, jednání a koordinaci s partnery chceme přispět k ukončení konfliktu a utrpení lidí v Sýrii, které dopadá na celý region i Evropu," napsal šéf české diplomacie.

Česko udržuje diplomatické zastoupení v Sýrii na nejvyšší úrovni. Jiná země Evropské unie v zemi své velvyslanectví nemá.

Agentura Reuters s odvoláním na vyjádření mluvčího arabsko-kurdské koalice SDF podporované Spojenými státy Mustafy Bálího informovala, že IS byl poražen na posledním zbytku svého území v obci Baghúz na východě Sýrie. Vítězství SDF znamená podle mluvčího definitivní konec samozvaného chalífátu, který kdysi zabíral třetinu Sýrie a Iráku. Někteří reportéři ale přesto z oblasti hlásí další střelbu.

Bálí rovněž slíbil bojovat proti zbytkům radikálů, dokud nebudou zcela vymýceni. IS sice v Sýrii ani Iráku už neovládá žádné území, v obou zemích však provádí diverzní útoky. Jeho přidružené organizace nadále působí na egyptském poloostrově Sinaj, v Afghánistánu a dalších zemích.

Oznámení SDF může znamenat konec 4,5leté kampaně mnoha různých vojenských sil proti IS, který svůj největší rozkvět zažil v roce 2014, kdy ovládal území o velikosti Británie, včetně několika velkých měst.