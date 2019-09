Petříček: Výměna vězňů by mohla vést ke zlepšení vztahů

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) vnímá výměnu vězňů mezi Ruskem a Ukrajinou jako krok, který by mohl vést ke zlepšení vztahů obou zemí a v důsledku k ukončení konfliktu. Země si vyměnily po 35 uvězněných lidech. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj výměnu, dohodnutou s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, označil za první krok k ukončení války v Donbasu na východě Ukrajiny.

"Vítám výměnu vězňů mezi Ukrajinou a Ruskem včetně režiséra Oleha Sencova a ukrajinských námořníků zadržených vloni při incidentu v Kerčském průlivu. Výměnu vnímám jako krok, který by mohl vést ke zlepšení vztahů a v důsledku k ukončení konfliktu," napsal Petříček. Rusové zajali 24 ukrajinských námořníků loni v listopadu. Režisér Sencov byl v Rusku odsouzen na dvacet let do vězení za údajný terorismus na anektovaném Krymu. Za jeho propuštění se dosud marně přimlouvali západní politici a umělci, včetně českých.

Do Moskvy naopak přiletěl novinář Kyryl Vyšynskyj (používající i ruskou podobu svého jména Kiril Vyšinskij), kterému na Ukrajině hrozilo 15 let za údajnou vlastizradu, anebo někdejší povstalecký velitel Volodymyr Cemach, který je podezřelý z podílu na sestřelení malajsijského boeingu nad východní Ukrajinou v létě 2014.