Petříček vyzval Čechy žijící v Británii, aby se brzy registrovali

Češi žijící v Británii, kteří chtějí v zemi zůstat i po jejím odchodu z Evropské unie, by se měli co nejdříve zaregistrovat u místních úřadů. Vyzval je k tomu ministr zahraničí Tomáš Petříček, který v pátek navštívil severoanglické město Manchester. Podle odhadu českých úřadů žije v Británii až 100 000 Čechů, žádost o status usedlíka jich u britských úřadů podalo zatím jen 33 000.

"Chtěl bych vzkázat, aby nečekali na poslední možnost, která bude v polovině příštího roku, aby neváhali již nyní oslovit konzuláty, pokud třeba potřebují nové doklady, dokumenty k té registraci," řekl Petříček. "Těch lidí, kteří mají třeba propadlé pasy, je skutečně v tisících," zdůraznil.

Občané sedmadvaceti zemí EU mohou o trvalý pobyt v Británii požádat až do 30. června 2021. Pokud v zemi žijí déle než pět let, měli by dostat status usedlíka. Pokud žijí v Británii kratší dobu, dostanou předběžný pobytový status, který by měli mít možnost později změnit v trvalý.

Česká diplomacie se podle Petříčka nyní soustředí především na informování Čechů, kteří chtějí po konci přechodného období, tedy po roce 2020, zůstat v Británii. Na informační kampaň má podle Petříčka devět milionů liber (266 milionů korun) připravených i samotná Británie. "Jsem rád, že i britské úřady si uvědomují, že je potřeba skutečně ty informace lidem, kteří budou zůstávat po tom přechodném období v Británii, v co možná největší míře dodat," řekl.

Brexit, který nakonec po několika odkladech nastal minulý pátek, byl jedním z důvodů, proč Česko loni v březnu v Manchesteru otevřelo generální konzulát. Podle Petříčka se po méně než roce jeho fungování potvrdilo, že to mělo smysl. A to nejen kvůli brexitu. "Sever Británie zaznamenává hodně rychlý rozvoj, britská vláda chce hodně investovat do modernizace oblastí, jako je Manchester, Sheffield, Leeds... Nabízí se zde tedy i ekonomické příležitosti pro české firmy," zdůraznil Petříček.

Český ministr se v Manchesteru setkal i s krajany a na programu měl i setkání se studenty, kteří ve městě studují. Nezabýval se ale jen důsledky brexitu. V roce, kdy si bude svět připomínat 75. výročí konce druhé světové války, položil na jednom ze hřbitovů jižně od Manchesteru květiny u hrobu Čecha Antonína Škacha, který sloužil v řadách Královského letectva (RAF) a zahynul v roce 1944.