Pevně daná zavírací hodina? Primátor Hřib přišel s kompromisem

Praha by nemusela nutně zavádět vyhlášku určující zavírací hodinu barů a klubů v centru. Řešením problémů s hlukem by mohla být dohoda s provozovateli na dodržování domluvených pravidel. O nich s nimi bude Praha diskutovat. Na demonstraci podnikatelů spojených ve sdružení SOHO to ve čtvrtek řekli primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a noční starosta Jan Štern. Podnikatelé navrhli své desatero, v němž je např. zákaz tzv. pub crawls, tedy návštěv cizinců v hospodách organizovaných agenturami, posílení městské policie, zavedení vstupného či regulace taxi.

Podle návrhu Prahy 1, která vznik vyhlášky iniciovala, by musely podniky zavírat nejpozději v 02:00 a ve dnech předcházejících pracovnímu volnu ve 03:00. Konečné znění vyhlášky nemá magistrát zatím hotový a není jasné, kdy a zda bude schválen. Největší problémy s hlukem způsobených převážně opilými cizinci jsou v Dlouhé ulici a jejím okolí.

"Já věřím, že se podaří najít konsenzus. To desatero je dobrý výkop toho, co by mělo být. Pevně doufám, že nebude nutné přistoupit k regulaci a zvládneme to nástroji, které tu už existují a že se můžeme normálně dohodnout," řekl Hřib. Osobně je prý proti omezování jakékoliv svobody.

Vyhláška je podle Šterna nejzazší variantou řešení. "Řešíme jiná opatření, která mají představovat alternativu. Diskuse o vyhlášce bude trvat nějakou dobu a v mezičase musíme ukázat, že jsme schopni problémy řešit. Já jsem přesvědčen, že nejlepší způsob je spolupráce a dohoda," řekl Štern. Když se prý postupy, ke kterým se SOHO zaváže, dodržovat, nebude třeba řešit situaci vyhláškou.

Hřib rovněž řekl, že bude apelovat na to, aby městská policie zajistila dodržování pravidel. Zda by pro vyhlášku Hřib případně hlasoval, prý neumí říct, neboť dosud neexistuje její konečné znění.

Organizátor akce a předseda SOHO Jiří Chvojka novinářům řekl, že se sdružení už šest let snaží, aby magistrát a Praha 1 s podnikateli jednaly. Proto sepsali zmíněné desatero opatření. "Ale město stále prosazuje restrikci. "Proto je tady ta demonstrace," řekl Chvojka.

Kluby a bary sdružené v SOHO již některá opatření zavedly. Chvojka řekl, že již zakázaly pub crawly, zavedly vstupné a hlídky placené podniky nebo zavedli vzájemnou kontrolu hluku. "Potřebujeme ale na odezvu města. Potřebujeme uniformy v ulicích a bylo by skvělé, kdybychom se dohodli na omezení dopravy. Když přijdete v pátek do Dlouhé, tak uvidíte spousty lidí v luxusních autech s velkými výfuky, tak by bylo dobré, kdyby je někdo pokutoval," řekl Chvojka.

Na demonstraci vystoupili také někteří opoziční zastupitelé. "My nechceme, aby se porušovala svoboda podnikání, nechceme policejní hodiny, my nechceme regulovat lidem život. Nikdy nebudeme hlasovat pro takové regulace," řekla Alexandra Udženija (ODS). Zastupitel Petr Stuchlík (ANO) upozornil, že kdyby vyhláška platila, tak v zavírací hodinu z klubů naráz vyjdou tisíce lidí a budou hlučit na ulicích nebo v bytech Airbnb.