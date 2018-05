Pirát Pikal se kál za slova o letcích. Poslal "omluvné" 50 tisíc

Předseda podvýboru pro státní vyznamenání Vojtěch Pikal (Piráti) se musel znovu omlouvat v kauze vyznamenání někdejšího komunistického publicisty Karla Sýse. Toho navrhl na státní vyznamenání, za což si později na Facebooku sypal popel na hlavu. V rámci omluvy se ale vyjádřil i o válečných letcích jako o lidech, kteří "v zásadě jen plnili rozkazy", za což byl rovněž zkritizován. Jako omluvu poslal na účet Paměti národa 50 tisíc korun. Informoval o tom server Aktuálně.cz



"Kontroloval jsem si osobnosti, které připravovaly násilný puč, válečné letce, co v zásadě jen plnili rozkazy, údajné rasisty, gestapácké donašeče, dětský básničkář mě nenapadl. Jde to za mnou, pos*al jsem to. Navrhněte trest. Omlouvám se všem," kál se na Pikal na Facebooku a částečně se hájil tím, že měl málo času na přípravu, když navrhl na státní vyznamenání Sýse.

Na Twitteru později ještě dodal: "V předloženém medailonku u pana Sýse nebylo nic, co by nasvědčovalo tomu, že je nutno zbystřit. Omlouvám se tedy, že jsem si dostatečně neprověřil všechny kandidáty. Nutno však zmínit, že za nominací pana Sýse stojí úplně jiné strany a poslanci, a to zcela vědomě, nikoliv omylem."

Lidé na Facebooku ho nicméně začali kritizovat za jiné vyjádření, a sice ohledně válečných letců, kteří podle jeho slov "v zásadě jen plnili rozkazy". Tím však zpochybnil hrdinství letců, kteří se zúčastnili válečných bojů pod hrozbou trestu smrti po zajetí.

"Ve věci státních vyznamenání jsem dal na sociální sítě neobratné vyjádření, které je možno interpretovat i jako neúctu k roli československých letců ve službách RAF. Lidé, kteří byli nuceni uniknout z okupované vlasti, aby nejen za ni, ale i za celý svobodný svět bojovali proti nacismu, jsou hrdinové. V žádném případě by mě nikdy nenapadlo jejich zásluhy jakkoli zpochybnit," uvedl na Facebooku Pikal a přiložil bankovní odkaz, kde převedl částku ve výši 50 tisíc korun na účet pro Paměť národa.

Paměť národa je projektem sdružení Post Bellum. To finanční příspěvek od pirátského poslance rádo přijalo. "Zdá se, že je mu to asi opravdu líto," řekl pro Aktuálně ke gestu Pikala ředitel sdružení Mikuláš Kroupa.

"Rádi mu příště pomůžeme a k navrženým mu připravíme příběhy, aby se nechytil opět do pasti komunistů, SPD a ANO. Na celé věci je znepokojující, že hlasování pro soudruha Sýse překvapilo už jen u Pirátů, ale že pro něj hlasovali poslanci ANO - dříve se deklarující jako středopravá strana - to už nikoho nepřekvapuje," shrnul celou situaci kolem návrhu Sýse.