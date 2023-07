Piráti a Starostové nesouhlasí s novelou o právech homosexuálních párů předloženou Lidovci

Ministři STAN navrhnou na dnešním zasedání vlády odmítnout lidoveckou předlohu o právech homosexuálních párů. Chybí v ní rovnost v rodičovských právech, uvedl před jednáním ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák. Proti předloze jsou také Piráti. "Snažíme se nevést kulturní války a nevyčerpávat se dlouhými projevy u věcí, na kterých není dohoda," řekl předseda KDU-ČSL a ministr sociálních věcí Marian Jurečka.

Novela podle Jurečky vylepšuje zákon o registrovaném partnerství z roku 2006 například v nárocích na informace. Z "registrovaného partnerství" by se podle ní mělo stát pouze "partnerství". Odpovídá podle lídra lidovců koaliční dohodě a programovému prohlášení vlády, rodičovská práva pro stejnopohlavní páry neupravuje. "Do čeho nevstupujeme, to se týká dětí, třeba adopce, uvedl Jurečka.

Právě proto ji odmítají Starostové. "Nezlepšuje postavení stejnopohlavních párů, pro nás je zásadní ten vztah k mateřství," uvedl Dvořák. Starostové se podle něj domnívají, že ze strany lidovců jde o krok stranou, který nemůže vyjít.

"My návrh odmítáme, protože je to takový pokus upravit stávající stav. Česko patří na Západ. Neměli bychom kastovat lidi podle toho, s kým chtějí žít. Já jsem naprostým zastáncem manželství pro všechny," uvedl Lipavský. "Nedělejme nějaké mezikroky. Navíc návrh samotný má určité nedostatky, i tak, jak je to navrženo, by to úplně dobře nefungovalo," dodal ministr.

Podle předkladatelů má návrh vést k narovnání části práv homosexuálních párů. Ty by podle novely zákona o registrovaném partnerství a dalších zákonů požívaly prakticky stejná majetková a sociální práva jako manželé. Předloha ale opomíjí rodičovská práva, na což také upozorňuje předběžné vládní stanovisko pro zákonodárce dodané ministrem pro legislativu Michalem Šalomounem (za Piráty).

Norma se ve Sněmovně potká s návrhem na uzákonění manželství pro homosexuály, za kterým stojí vedle dalších poslanců i Starostové, ale také s návrhem na ústavní zakotvení ochrany manželství jako svazku muže a ženy.