Piráti bojují za legalizaci konopí, naráží ale na úmluvu OSN

Piráti chtějí, aby si dospělí lidé mohli sami pro sebe beztrestně vypěstovat omezený počet rostlin konopí, usušit je a zpracovat. Případná změna zákona, kterou připravují, ale nyní naráží na mezinárodní protidrogovou úmluvu. Proto zatím návrh Sněmovně jako poslaneckou iniciativu nepředloží. Prohlásil to poslanec Pirátské strany Tomáš Vymazal.

"Momentálně diskutujeme o pěti rostlinách," uvedl Vymazal. Návrh by také podle něho dekriminalizoval držení malého množství marihuany na ulici, nyní jde o přestupek. Bez postihu by bylo podle návrhu i bezúplatné předání malého množství této drogy jiné dospělé osobě.

"Chceme zavést novou skutkovou podstatu přestupku a trestného činu - podle rozsahu, kterého se dopustí ten, kdo poskytne konopí mladistvému nebo dítěti. Nechceme kriminalizovat transfer mezi dospělými, ale celá legalizace má jako jeden z hlavních cílů, aby mladiství nepřicházeli s psychotropními látkami do styku," zdůraznil Vymazal. Zůstala by kriminalizace velkopěstíren konopí a dealerů. "Nyní se návrhem zabývají právníci, aby byl v souladu s legislativními pravidly," dodal.

Před případným předložením normy je ale třeba podle něho vyřešit rozpor s úmluvou OSN o omamných látkách z roku 1961, která dopadá i na pěstování a držení konopí. Vymazal řekl, že Česko by si mohlo vyjednat výjimku nebo dodatek, případně od úmluvy odstoupit. Dosud k tomu nebyla v Česku politická vůle, tvrdí Vymazal. Piráti se budou snažit o to, aby vláda některým z těchto směrů postupovala. Například pokud by požádala o výjimku, proces by trval zhruba rok, uvedl.

Piráti mluví o legalizaci konopí "pro rekreační účely", připomínají ale také jeho využití v léčbě. Zákon povolil předepisování léčebného konopí v roce 2013, dostupné bylo o dva roky později. Dosud se jej vydalo zhruba pět kilogramů. Bariérou jeho většího využití je zejména cena. Lékaři konopím léčí podle odborníků oficiálně několik desítek pacientů, na samoléčení ho ročně využije aspoň jednou 880 tisíc lidí.

Předepisovat marihuanu může dvacítka lékařů, většinou onkologové, neurologové, ortopedi, geriatři nebo psychiatři a odborníci na paliativní péči, vydává je proti speciálně evidovanému elektronickému receptu podobný počet lékáren. Konopí pomáhá při léčbě chronických bolestí lidem, u nichž normální léky nezabírají, používá se i u pacientů s rakovinou, AIDS či roztroušenou sklerózou. Léčebné konopí, neboli marihuana, obsahuje až 30 procent psychoaktivní látky THC.