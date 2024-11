Piráti budou volit šéfa strany ze čtyř adeptů, Šípová a Witosz odstoupili

Piráti si budou vybírat předsedu strany ze čtyř kandidátů místo šesti. Krátce před začátkem dnešního hlasování se kandidatury vzdali senátorka Adéla Šípová a bývalý ostravský radní David Witosz. Vyslovili se pro zvolení bývalého senátora Lukáše Wagenknechta do čela strany. Podle Witosze by nejlépe navázal na práci dlouholetého předsedy strany Ivana Bartoše, který po neúspěchu Pirátů v regionálních volbách spolu se čtyřmi místopředsedkyněmi rezignoval na stranické funkce.

Kandidáti na předsedu Pirátů chtějí učinit stranu znovu zajímavou pro voliče, které ztratili, a opět se prosadit ve volbách do Sněmovny. Uvedli to v úvodních projevech na celostátním fóru Pirátů, které bude volit nové vedení strany.

"Česko potřebuje silné Piráty u kormidla, ne v podpalubí," uvedl Wagenknecht. Chce stranu sjednotit. "Nebudu vykopávat příkopy a nebudu nálepkovat, budu pracovat na plný úvazek," slíbil. Věří, že se společně podaří postavit Piráty na nohy, vytvořit údernou kampaň a dosáhnout dvouciferného výsledku ve sněmovních volbách. "Budeme jedinou středovou liberální stranou v Parlamentu," řekl. Za soupeře považuje ODS a STAN.

Náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib uvedl, že chce stranu jako přechodný manažer úspěšně dovést do sněmovních voleb, a tím ovlivnit i složení budoucí vlády. "Budeme hlasovat nejen o svojí budoucnosti, ale i o budoucnosti naší země," uvedl. Piráti by podle něj měli být liberální středovou stranou, která bude zastávat politiku zaměřenou na problémy běžných lidí. Chce se zasadit o zlepšení komunikace a o kampaně, které voliče zaujmou, aby Piráti byli srozumitelní a důvěryhodní.

Šípová označila za potřebné co možná nejvíce plnit program strany a obnovit její zastoupení ve Sněmovně po volbách v roce 2017, kdy získala dvě desítky poslanců. O zlepšení komunikace mluvili bývalý náměstek libereckého hejtmana Zbyněk Miklík. Nejradikálněji vystoupil bývalý místostarosta Prahy 3 Štěpán Štrébl, který byl manažerem volební kampaně z roku 2017. Podle něj bude záležet na tom, jestli Piráty povedou "lídři s obsahem, nebo lůzři, co nikomu nevadí". Úřady je podle Štrébla potřeba rušit, ne digitalizovat. Chtěl by mimo jiné zdanění prostituce.