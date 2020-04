Piráti chtějí znát plán pro postupné uvolňování omezení

Piráti chtějí znát vládní plán zásobování a distribuce ochranných pomůcek, kritéria pro postupné uvolňování omezení nebo opatření pro zmírnění ekonomických dopadů pandemie koronaviru. Na úterní tiskové konferenci to řekl předseda strany Ivan Bartoš. Pokud kabinet plán nepředloží na nynější schůzi Sněmovny, předloží Piráti usnesení, kterým požádají vládu o to, aby s ním do 20. dubna seznámila veřejnost. Strana také navrhne jednorázový příspěvek 15 tisíc korun pro lidi, kteří pracují na dohodu o provedení práce (DPP) či dohodu o pracovní činnosti (DPČ) a odvádějí pojištění.

"Budeme žádat plán pro aktuální i dlouhodobé zásobování a distribuci ochranných pomůcek do zdravotnických, sociálních a jiných zařízení včetně konkrétní informace o zapojení českých firem. Dále vývoj počtu nakažených a další kritéria, podle kterých vláda zváží postupné uvolňování epidemiologických opatření. Dále jasná a předvídatelná opatření, kterými chce vláda zmírnit ekonomické dopady krize. A také jasné představení opatření pro snížení rizik či variant nové vlny pandemie koronaviru v České republice," řekl Bartoš.

Vláda žádá Sněmovnu o souhlas s prodloužením nouzového stavu o dalších 30 dnů do pondělí 11. května. Jinak by skončil o Velikonocích v sobotu 11. dubna. Piráti podpoří prodloužení stavu nouze do konce dubna, což je termín, který se aktuálně podle vyjádření lídrů sněmovních stran zdá nejpravděpodobnější.

Kabinet podle Pirátů dosud zapomněl na lidi pracující na DPP či DPČ, kteří řádně odváděli pojištění. "Jsme si vědomi toho, že rozsah činnosti je menší než u živnostníků a podnikatelů, proto navrhujeme bonus 15 tisíc korun," řekl místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík. "Tito lidé představují zhruba 150 tisíc osob, které platily pojištění, pracovaly často i u státních podniků," doplnila první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.

Vláda navrhla příspěvek 25 tisíc korun pro OSVČ na hlavní i vedlejší činnost s výjimkou těch, kteří jsou zaměstnanci a podnikání je jejich vedlejší činnost.

Poslanec Tomáš Martínek navrhl zvýšit slevu na poplatníka ze současných 24 840 korun na 33 tisíc korun ročně. Pro letošní rok by chtěl také změnit formu daňové slevy na daňový bonus, a vytvořit tak dočasný nepodmíněný příjem. Lidé by si podle něj mohli zažádat o předčasné vyplacení bonusu v těchto měsících, aby se dostali z nejhoršího. Martínek chce, aby Sněmovna vyzvala ministerstvo financí k přípravě takového návrhu. Náklady na opatření odhaduje na 50 až 60 miliard korun. "Ovšem 35 miliard by se mělo formou daní a dalších poplatků vrátit do státního rozpočtu, takže reálné náklady by byly kolem 25 miliard," doplnil.