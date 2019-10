Piráti jenom škodí, spílal Okamura v Duelu Jaromíra Soukupa

Do pořadu Duel Jaromíra Soukupa přijal pozvání předseda SPD a místopředseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Jaký má názor na adopci dětí homosexuálními páry nebo co říká na tureckou ofenzivu zacílenou proti Kurdům?

V úvodu pořadu Soukup přiznal, že ho velmi zasáhl odchod Karla Gotta. Svého hosta se proto zeptal, zda má stejné pocity. "Měl jsem tu čest se s ním setkat i osobně, překvapila mě jeho vstřícnost a skromnost. Všem nám bude chybět, je to obrovská ztráta, šířil dobré jméno České republiky v zahraničí," souhlasil Okamura.

Zároveň však nemohl opomenout politické boje, které se po jeho smrti rozpoutaly. Někteří z politiků například projevili nesouhlas se státním pohřbem. "Přímo mě šokuje, že zítra proběhne protest aktivistů proti změnám klimatu, kteří budou v Praze blokovat dopravu a zneužijí státní smutek. Spolupracuje s nimi také Greta Thunbergová," upozornil a pokračoval ve vyprávění o zlatém slavíkovi. "Těchto debat jsem se neúčastnil. Řekl jsem pouze, aby o takových věcech rozhodovala rodina. Chce to klid a pietu a v klidu si zavzpomínat. Všichni jsme měli Karla Gotta rádi," řekl předseda SPD.

V další části pořadu upozornil moderátor na novou knížku pro děti o sexuální výchově s názvem "Co tam mám". "Nabádá děti k masturbaci a je to předčasná sexualizace. Jsou to neomarxisté a sluníčkáři, kteří to propagují. Školní výchova je důležitá, ale tohle je věc rodičů. Bohužel podobné knížky obhajuje ministryně Maláčová, dokonce i pro předškolní děti, což je podle mě za hranou," svěřil se Okamura.

V souvislosti se sexualitou navázal moderátor na manželství homosexuálů a zeptal se, zda s tím SPD souhlasí. "Manželství je vztah muže a ženy. Všichni budou chtít důchod, proto potřebujeme co nejvíce dětí. Stát musí podporovat heterosexuální páry, které mají děti. Takže my manželství pro homosexuály nepodporujeme. Proti homosexuálům nic nemám, můj mladší bratr je gay, mám ho rád, je to normální," vyjádřil svůj názor.

V další části pořadu nemohl Soukup vynechat životní prostředí, které i nadále rezonuje celým světem, čemuž přispěla již zmíněná švédská aktivistka Greta Thunbergová. "Ten její boj je pouze šílený neomarxismus. Nemá vůbec racionální základ. My v SPD říkáme, že je důležité zalesňovat, přestat zastavovat zemědělskou půdu továrnami, pojďme vytvářet remízky a rybníčky," vysvětlil Okamura. Soukup však argumentoval tím, že Greta tvrdí, že je důležité udělat něco radikálnějšího. "Podíl CO2 ve vzduchu vzrostl z 0,03 na 0,04 %, takže to není mnoho. Občané to třeba nevědí, protože se musí samozřejmě věnovat svým rodinám a pracovat," řekl Okamura. "SPD je pro ochranu životního prostředí a prosazujeme ho. Ale založeného na vědeckých základech," dodal.

Duel Jaromíra Soukupa se následně stočil k eskalaci konfliktu v Sýrii, tedy zásah Turecka na severu Sýrie. "Je to agrese ze strany Turecka, rozhodně jsem na straně Kurdů. Byl bych rád za Kurdistán, Kurdové jsou největší národ na světě, který nemá vlastní stát. Vláda teď bude posílat 290 milionů korun na podporu Turecka. Cílem by měla být stabilizace Sýrie, přitom uprchlíci by se tam rádi vrátili. Musíme udělat všechno proto, abychom stabilizovali Sýrii. Jsem absolutně proti bezvízového styku s Tureckem, dokonce bych ho vyloučil i s NATO."

Čína vypověděla smlouvu s Prahou a vztahy jsou na bodu mrazu. Čína bude reagovat a bude se k nám chovat chladně. "Piráti jenom škodí. ČR investovala mnoho peněz na propagaci ČR v Číně. Máme tady mnoho čínských turistů, kteří tady utrácejí peníze a desetitisíce Čechů má díky tomu práci. Čínská vláda dokonce dotuje přímé linky do Prahy. Utrácí tady obrovské peníze. Piráti všechno zbortili," uzavřel Okamura.