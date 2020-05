Plaga staví podle zástupce Pedagogické komory rodiče proti školám

Způsob postupného znovuotevírání škol zavřených kvůli koronaviru staví podle vedoucího středních škol ve spolku Pedagogická komora Štefana Klímy veřejnost proti ředitelům a učitelům ve školách. Klíma to napsal v dopise, který adresoval ministrovi školství Robertu Plagovi (ANO). Podle něj Plaga zničil důvěru rodičů ve školu, s učiteli v době koronavirové krize ministr příliš nekomunikoval a jejich práci spíše komplikoval. Plaga napsal, že negativní obraz učitelského povolání svou činností vytváří naopak spolek Pedagogická komora, který označil za obskurní. Podle něj nereprezentuje většinový hlas českých škol a učitelů.

Spolek má podle svého webu asi 2800 členů. Podle údajů ministerstva učí v mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách či konzervatořích v ČR 168 828 lidí.

"Zničil jste důvěru rodičů ve školu. Zničil jste tak pracně vybudovaný vztah. Svými rozhodnutími a změnami opět stavíte veřejnost proti ředitelům škol, a proti učitelům," napsal Klíma, který je ředitelem Integrované střední školy v Mladé Boleslavi. Podle něj chtějí mít učitelé dobré vztahy s rodiči a dělat svou práci, jak nejlépe umí, a Plaga to svými kroky kazí.

Klíma nesouhlasí s pondělním rozhodnutím umožnit v omezené míře do škol návrat i žákům druhého stupně nebo středních škol, a to třeba na konzultace nebo třídnické hodiny. Pro žáky bude docházka dobrovolná, pro školy pořádání akcí nepovinné. Podle Klímy to ale ztíží práci ředitelů škol. To, že se některé školy žákům třeba neotevřou, si podle něj mnozí rodiče vysvětlí tak, že jsou učitelé líní a nechce se jim pracovat. "Aby bylo jasno, vůbec nemám nic proti tomu, aby se žáci vrátili do škol. Nikdo ale zaměstnancům škol nevysvětlil, proč je to možné tak najednou," napsal. Podle něj jde o zásadní problém.

"Ten, kdo dlouhodobě absolutní negací, manipulací a lživými informacemi staví část veřejnosti proti učitelům, a vytváří tak negativní obraz učitelského povolání, je naopak obskurní spolek Pedagogická komora, který nereprezentuje většinový hlas českých škol a učitelů. Dopis pana Klímy je toho jen dalším důkazem," řekl Plaga. Upozornil, že s možným návratem starších školáků ZŠ a žáků SŠ do škol počítal harmonogram rozvolňování opatření proti koronaviru zveřejněný již 14. dubna. Ministerstvo je podle něj od počátku krize ve svých vyjádřeních zcela konzistentní.



Nedostatek vzájemné komunikace

Klíma vznesl kritiku i k hygienickým doporučením. Vadí mu, že Plaga v souvislosti s nimi odkazoval na rozhodnutí ministerstva zdravotnictví. Vytýká mu, že s učiteli málo komunikoval.

Podle mluvčí ministerstva Anety Lednové Plaga všechny materiály konzultoval s řediteli či zástupci školských asociací a se školami komunikoval prostřednictvím dopisů. Úřad podle ní také zřídil linky a e-mailové adresy pro dotazy rodičů i pedagogů a veřejnost informoval prostřednictvím médií a webu.

Spolek Pedagogická komora kritizoval Plagu za nedostatečnou komunikaci s učiteli již dříve. Podle průzkumu mezi členy spolku jsou zhruba tři pětiny pedagogů přesvědčeny, že by ZŠ měly zůstat do konce školního roku zavřené.

Plagy se naopak zastal ředitel Gymnázia Jana Palacha v Praze 1 Michal Musil, který ve svém textu ocenil věcný přístup současného vedení ministerstva. "Rozhodně od ministerstva školství, troufám si říci podobně jako řada mých kolegů, ředitelů škol, neočekávám podrobné a detailnější manuály, přípisy a instrukce," napsal.

Předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý a šéf Unie školských asociací Jiří Zajíček v pondělí řekli, že v omezeném otevření druhého stupně nebo středních škol do konce června nevidí smysl. Zároveň uvedli, že je dobře, že do toho školy nikdo nenutí.